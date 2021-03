Laurent Ruquier prêt à défendre les LGBT mais opposé à la GPA : "Ça me dérange fondamentalement"

L'animateur des Grosses Têtes de RTL est également revenu sur son coming out et sur la difficulté à l'époque de parler de son homosexualité dans les médias. "J'ai fait mon coming out en 1997. À l'époque on sait que c'était moins facile qu'aujourd'hui. Mais ça, on ne me l'a jamais reconnu. Ni les assos LGBT+ ni Têtu d'ailleurs. Ça me rend triste, mais tant pis. Je n'ai jamais appartenu à une communauté. Je suis homosexuel, je suis un homme, de gauche, je suis beaucoup de choses. Je n'ai jamais adhéré à un parti, à un syndicat ou à une association. J'aime mon indépendance et je crois l'avoir prouvé. Je défendrai toujours les militants LGBT+", précise-t-il.

Par ailleurs, l'auteur de la pièce Je préfère qu'on reste amis a récemment confié s'être séparé de Benoit PetitJean lors de son émission On est en direct, le 6 mars 2021. Amoureux d'un nouvel homme, Laurent a toutefois préféré garder l'identité de son compagnon secrète.