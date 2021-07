Laurent Weil hospitalisé : le présentateur victime d'"un grave problème de santé"

Le 6 juillet 2021 était un grand jour pour les fans de cinéma. Mardi, le coup d'envoi de la 74e édition du Festival de Cannes a été donné. Et un grand absent a été remarqué lors de la montée des marches. C'est sans son acolyte Laurent Weil que Laurie Cholewa a commenté l'événement. Le Parisien a dévoilé de nouvelles informations concernant l'état de santé du présentateur de 57 ans.

"On est de retour et on pense surtout très fort à Laurent Weil qui ne peut pas être avec nous ce soir suite à un problème de santé. Toute la direction de Canal+ se joint à nous pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point il nous manque. On aurait aimé qu'il soit là ce soir, mais on est sûrs qu'il va vite revenir", avait déclaré Laurie Cholewa après avoir pris l'antenne, au côté de Didier Allouch. Une nouvelle qui a inquiété mais aussi attisé la curiosité du public.

Nos confrères du Parisien ont obtenu quelques informations. Ainsi apprend-t-on que Laurent Weil aurait été hospitalisé il y a deux semaines, à cause "d'un grave problème de santé". Fort heureusement, Laurent Weil irait mieux et serait entouré de ses proches durant sa convalescence. De quoi rassurer les personnes qui le suivent. Mais il ne sera pas remis sur pied pour se rendre sur la Croisette cette année. Un événement puisqu'il est présent au Festival de Cannes depuis ces vingt dernières années. C'est lui qui a la chance d'interviewer les people, à la volée, afin de recueillir quelques impressions.

Cette année, c'est le réalisateur Spike Lee qui préside le jury composé de cinq femmes et quatre hommes : Mati Diop et Jessica Hausner, Kleber Mendonça Filho, Tahar Rahim et Song Kang-Ho, Maggie Gyllenhaal, Mélanie Laurent et Mylène Farmer. La cérémonie d'ouverture a été confiée à Doria Tillier.