Laurent Weil absent depuis plus d'un an pour raisons de santé : Laurie Cholewa s'exprime

Cela fait déjà plus d'un an que Laurent Weil est absent de l'antenne de Canal+ à cause d'un problème de santé. Si depuis qu'il a disparu du petit écran, le présentateur de 58 ans n'a pas donné de ses nouvelles, sa collègue et amie Laurie Cholewa l'a fait pour lui, à l'occasion de son passage sur les ondes de Sud Radio, ce mercredi 14 septembre 2022.

Laurie Cholewa a évoqué ses projets professionnels, parmi lesquels sont émission culturelle Tchi Cha. Et, en cours d'émission, elle n'a pas échappé à une question sur Laurent Weil, qui est généralement à ses côtés à l'antenne quand se tient le festival de Cannes. Lors de la dernière cérémonie, Didier Allouch était chargé de le remplacer. Une absence remarquée qui dure encore aujourd'hui. Si pour l'heure, le public ne sait pas encore quand il fera son grand retour, la maman de Rose (née en 2018) et Niels (né en 2020) a rassuré les auditeurs en confiant : "Je ne sais pas quand est-ce qu'il reviendra exactement, mais il va de mieux en mieux. Ça progresse dans le bon sens." L'épouse de Greg Levy a ajouté qu'il avait "très envie de retravailler", et qu'elle espérait "qu'il pourra revenir bientôt". Un voeux, qui, on l'espère, se réalisera.

C'est le 6 juillet 2021 que les téléspectateurs de Canal+ ont découvert que Laurent Weil était souffrant. : "On est de retour et on pense surtout très fort à Laurent Weil qui ne peut pas être avec nous ce soir suite à un problème de santé. Toute la direction de Canal+ se joint à nous pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point il nous manque. On aurait aimé qu'il soit là ce soir, mais on est sûrs qu'il va vite revenir", avait déclaré la présentatrice lors du coup d'envoi du festival de Cannes. Peu après, nos confrères du Parisien avaient révélé qu'il avait été hospitalisé deux semaines auparavant, à cause "d'un grave problème de santé".

Il a fallu attendre le mois octobre pour avoir de premières nouvelles du principal intéressé. "Il a eu un problème de santé et il se repose. J'espère qu'il va revenir très très vite. En tout cas moi, il me manque beaucoup. C'est une des rencontres de ma vie télé. On a eu peur, mais ça va aller, il va revenir", avait confié Laurie Cholewa à TV Mag.