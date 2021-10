Laurent Weil absent depuis plusieurs mois pour raisons de santé : Laurie Cholewa donne de ses nouvelles

En juillet dernier, les téléspectateurs de Canal+ découvraient que Laurent Weil n'avait pu se rendre au Festival de Cannes afin de couvrir l'événement. Le présentateur de 57 ans a souffert d'un problème de santé. Disparu de la scène médiatique depuis, il a inquiété son public. Lors de la venue de son acolyte Laurie Cholewa dans les locaux de TV Mag pour un live, un internaute n'a donc pu s'empêcher de l'interroger sur le sujet.

Depuis 2017, la présentatrice de 40 ans a le plaisir de se rendre au Festival de Cannes afin de couvrir l'événement avec Laurent Weil. Un homme dont elle est très proche et qui lui a donc manqué lors de la dernière édition. La maman de Niels (1 an) et Rose (2 ans) était également inquiète à cause de son état de santé. Mais si l'on en croit ses déclarations à TV Mag, ils sont désormais derrière lui. "Il a eu un problème de santé et il se repose. J'espère qu'il va revenir très très vite. En tout cas moi, il me manque beaucoup. C'est une des rencontres de ma vie télé. On a eu peur, mais ça va aller, il va revenir", a confié Laurie Cholewa. De quoi rassurer le public.