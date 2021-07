Laurent Weil absent de Cannes 2021 pour des "soucis de santé" : Laurie Cholewa lui fait honneur

Le coup d'envoi a été donné le 6 juillet. Après l'annulation de l'édition 2020 à cause de la Covid-19, les stars ont eu de nouveau l'occasion de fouler le tapis rouge du Festival de Cannes pour l'édition 2021. Une fois de plus, Laurie Cholewa était en première ligne. Mais c'est sans son acolyte Laurent Weil qu'elle est apparue à l'antenne, sur Canal+.

En effet, les téléspectateurs présents devant leur petit écran pour le lancement de la 74e édition ont eu la surprise de ne pas voir l'emblématique présentateur de 57 ans qui commente pourtant chaque année la montée des marches. C'est Didier Allouch qui avait pris place au côté de Laurie Cholewa exceptionnellement. Très vite, la divine brune de 40 ans a apporté une explication au public : "On est de retour et on pense surtout très fort à Laurent Weil qui ne peut pas être avec nous ce soir suite à un problème de santé. Toute la direction de Canal+ se joint à nous pour lui dire à quel point on l'aime, à quel point il nous manque. On aurait aimé qu'il soit là ce soir, mais on est sûrs qu'il va vite revenir."

En story Instagram, Laurie Cholewa a également tenu à faire honneur à son ami. "Laurent Weil, tu nous manques tant", a-t-elle tout d'abord commenté une photo de Didier Allouch et elle sur le tapis rouge. "Mon binôme, mon ami qui me manque. Reviens vite", peut-on ensuite lire en commentaire d'un cliché de la présentatrice et de Laurent Weil. Elle lui a enfin promis de lui réserver sa prochaine danse tout en partageant une vidéo d'eux en train de se déhancher. De tendres messages qui toucheront, à coup sûr, le principal intéressé.

Malgré tout, le show devait continuer pour Laurie Cholewa qui a eu le plaisir de voir une pluie de stars fouler le tapis rouge telles que Carla Bruni, Camélia Jordana ou Jodie Foster. Est ensuite venu le moment pour Doria Tillier d'ouvrir la cérémonie avant la projection d'Annette, de Leos Carax avec Marion Cotillard et Adam Driver. Cette année, c'est le réalisateur Spike Lee qui préside le jury composé de cinq femmes et quatre hommes. La Palme d'Or de Cannes 2021 va être attribuée par Mati Diop et Jessica Hausner, par le cinéaste Kleber Mendonça Filho, par les acteurs Tahar Rahim et Song Kang-Ho, par l'actrice Maggie Gyllenhaal, par la comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent et par la chanteuse et actrice Mylène Farmer.