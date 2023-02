Laurent Weil absent depuis plus d'un an : grande nouvelle pour l'animateur !

Après des années de bons et loyaux services, Laurent Weil a subitement dû quitter nos petits écrans en juillet 2021. En grand passionné de cinéma qu'il est, le journaliste a commenté la montée des marches du Festival de Cannes et la cérémonie des Oscars pendant près de vingt ans ! Pourtant, il y a un an et demi, un "grave problème de santé" l'avait contraint à louper cet événement incontournable. Affaibli, l'animateur n'a depuis pas refait surface...

Mais ce mercredi 15 février 2023, à l'occasion d'une conférence de presse cinéma organisée par le groupe Canal +, l'animatrice Laurie Cholewa, qui a régulièrement donné des nouvelles de son collègue, et le directeur général de Canal+ France Gérard-Brice Viret ont annoncé le retour imminent du célèbre journaliste. Une information largement reprise sur Twitter. "Laurie Cholewa et Gérard-Brice Viret nous annoncent le retour, en avril prochain, de Laurent Weil !", a notamment posté Marie Laleian, en charge de la communication de la chaîne. Si l'on ignore encore la date exacte de ce grand retour et le titre de l'émission que l'animateur présentera, on sait donc de façon officielle que Laurent Weil sera à nouveau sur nos petits écrans d'ici quelques mois !