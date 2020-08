Laury Thilleman fière de son mari Juan : incroyables photos dans le vide

On savait Laury Thilleman à l'aise face au vide, elle qui a prouvé lors de son sacre à Miss France en 2011 qu'elle n'avait pas peur d'être perchée sur des talons vertigineux, mais, tout de même, l'expérience qu'elle a récemment vécue nécessitait clairement plus de courage. Mais, surtout, elle a été fière et impressionnée par son mari...

Sur son compte Instagram, l'ancienne reine de beauté âgée de 29 ans a partagé des photos très impressionnantes d'une expérience improbable lors de ses vacances en France. Laury Thilleman a dévoilé à ses 913 000 abonnés qu'elle avait passé du temps suspendue au-dessus du vide, lors d'une halte dans les gorges du Verdon (Var). "Pincez-moi y croire. Il y a des expériences qui te tatouent à vie... celle-ci en fait partie. Merci @pj_cha pour cette vertigineuse surprise. Immense respect à nos héros du soir @juanarbelaezchef @anaeller de vous être tant dépassés. À 3, on cligne des yeux ?", a-t-elle commenté en légende d'un diaporam où on la voit, un verre de vin à la main, une part de pizza dans l'autre, assise sur une structure tendue à flanc de falaise, les pieds dans le vide, avec son mari Juan Arbelaez.

"Hier j'ai vécu une des expériences les plus dures et magiques en même temps. Je souffre de vertige et la sensation de se surpasser procure une sensation de satisfaction indescriptible. Merci @anaeller @pj_cha pour l'organisation, merci @linstant_verdon pour cette prise de hauteur et à la seule et unique @laurythilleman du soutien", a de son côté écrit le chef.

Laury Thilleman, qui semble remise de son récent accident de surf, a poursuivi ensuite son escapade sur la terre ferme. Elle se prépare pour la rentrée puisqu'elle doit prochainement dévoiler sa nouvelle campagne pour Calzedonia, marque avec laquelle elle collabore depuis déjà cinq ans.