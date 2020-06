Le Bus magique de retour : découvrez qui va interpréter Melle Bille-en-Tête !

En route pour l'éducation ! De 1994 à 1997, les jeunes élèves n'avaient d'yeux que pour un professeur dans le monde entier : Mademoiselle Valérie Bille-en-Tête (Valerie Felicity Frizzle en version originale(, l'enseignante au volant du célèbre Bus magique. Et bien figurez-vous qu'elle sera bientôt de retour, non pas à la télévision, non pas en dessin animé, mais au cinéma, dans une version live action. Et qui d'autre qu'Elizabeth Banks pour interpréter ce loufoque puis de sciences ? Selon les informations du Hollywood Reporter, c'est bien elle qui endossera le rôle principal du projet.

Elle multipliera les casquettes. Elizabeth Banks prêtera son visage à Mademoiselle Bille-en-Tête pour éclairer les lumières des enfants curieux, mais elle sera également l'une des productrices du film. Nul doute que ce rôle lui ira comme un gant. On l'a déjà connue fantasque, pétillante, subversive dans la saga Hunger Games auprès de Jennifer Lawrence. Elle s'est également illustrée dans le remake de Charlie's Angels, dans celui de Power Rangers en 2017 et dans les trois opus de Pitch Perfect. Un virage très réjouissant quand on sait qu'en début de carrière, les réalisateurs ne lui confiaient que des rôles tristement futiles, dans Wet Hot American Summer par exemple.

Le dessin animé qui mettait en scène le bus magique était adapté, à l'origine, d'une série de livres signée Joanna Cole et Bruce Degen. On pouvait y voir le véhicule se transformer en avion, en sous-marin, en vaisseau spatial... même en chauve-souris pour assurer l'éducation scientifique des tous petits. C'est Lily Tomlin – Frankie, de Grace et Frankie – qui prêtait sa voix à Mademoiselle Bille-en-Tête dans la version originelle et Hélène Chanson dans la version française – elle était également la voix de Francine dans Bad Boys et celle du colonel Samantha Carter dans Stargate. En 2017, Netflix a tenté de redonner vie au phénomène, en dévoilant les aventures de Fiona, la soeur de Mademoiselle Bille-en-Tête. Mais ses road-trips éducatifs se sont, semble-t-il, perdus en route.