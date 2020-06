Le dalaï-lama sort son premier disque, à 85 ans

En pleine pandémie et alors que le monde semble s'écrouler au fur et à mesure que l'année 2020 progresse, le dalaï-lama sort son premier album. Le chef spirituel bouddhiste fait ainsi passer un message de paix, de spiritualité et d'harmonie en musique. Comme l'annonce Franceinfo, son premier single a déjà été dévoilé.

En effet, le titre Compassion a déjà été publié sur YouTube, le 8 juin 2020. La vidéo accompagnant la chanson a déjà été visionnée plus de 92 000 fois. Si on est très loin du nouvel album de Lady Gaga, ce titre a le mérite d'être très apaisant. On apprend sur le site du projet musical que le dalaï-lama invite ses auditeurs "à cultiver l'amour et l'empathie les uns pour les autres et pour toute vie". Une prière censée "ouvrir nos coeurs et nous rapprocher des autres, de ressentir l'amour et la compassion à travers la sagesse, générant un désir d'aider".

D'après lui Compassion donne le ton de l'album, qui s'intitule Inner World (Monde Intérieur) proposera onze titres mêlant mélodie et récitation de mantras sacrés. Ils évoqueraient les thèmes de la sagesse, du courage et de la guérison. Le chef spirituel du Tibet a commencé ce projet en 2015, lorsqu'une étudiante néo-zélandaise, Junelle Kunin, lui a écrit pour lui proposer de faire un album aidant les personnes souffrant de stress. C'est son mari qui a composé la musique et joué une bonne partie des trente instruments qui accompagnent le moine bouddhiste.

Pas question de mener la vie de star et de voyager en jet privé avec les sous de la Sacem, les bénéfices tirés de la vente de l'album reviendront au programme d'éducation de la Fondation Gaden-Phodrang du dalaï-lama, ainsi qu'au Mind & Life Institute.