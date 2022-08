Le destin brisé de la fille d'Emile Louis : Son mari et sa mère lui ont volé son bébé à la maternité !

Être la fille d'Emile Louis... tout est dans le titre de cette oeuvre autobiographique écrite par celle qui est née du premier mariage du tueur de l'Yonne et de Chantal Delagneau. Aînée des quatre enfants du couple, Maryline Vinet a réussi à sortir de cette spirale infernale créée par cet individu. Mais s'il est responsable d'atrocités, la place de sa première épouse interroge également. Christophe Hondelatte a lu des passages de son livre sur Europe 1 lors de son épisode consacrée à ce boucher et l'un d'eux interpelle sur les agissements de celle qui a été madame Emile Louis sur sa propre fille.

Maryline Vinet a été mariée de force à 17 ans avec un militaire, Albert. Sa mère est ravie de ce mariage et attend que sa fille lui fasse un "bébé chocolat", comme elle dit. Mais elle prend la pilule depuis le début, ce qui met sa mère hors d'elle. C'est ainsi qu'un bébé viendra, loin d'être un heureux événement. "Elle s'appelle Eugénie. Elle naît à Draguignan où Albert vient d'être muté. Et le jour même, Albert et ma mère se lient pour me la voler. A ma sortie de la maternité, maman s'empare de ma petite Eugénie. Pas le droit de m'occuper d'elle, ni même de formuler un avis", écrit Maryline Vinet.

Maryline Vinet expliquera ensuite au micro de Christophe Hondelatte qu'elle a dû faire intervenir la justice pour pouvoir récupérer sa fille. Sa mère voyait-elle la possibilité de chérir un enfant sans l'ombre d'Emile Louis et les horreurs qu'il peut commettre ? Car pendant qu'elle s'occupe du bébé, qui s'occupe des deux enfants placés chez eux ? Emile Louis. Céline, 8 ans, a fait les frais de l'absence de la femme du tueur, Maryline en est certaine puisque quand sa mère retourne dans son foyer, elle découvre que la fillette n'arrive plus à se retenir pour aller aux toilettes. La justice confirmera ensuite que l'enfant a bien été violée.

Il y a donc être la fille d'Emile Louis, mais aussi être sa femme. Chantal Delagneau ne pouvait pas ne pas savoir les agissements de son mari mais elle s'est tue. Maryline Vinet tente de comprendre ce qu'il y avait dans la tête de sa mère : "C'était une enfant martyr, elle n'avait pas eu d'équilibre familial. On ne peut que s'attacher à cette femme. Et puis je l'ai vue tellement malheureuse, dans des situations extrêmement douloureuses, je ne peux pas lui en vouloir pour certaines choses." Elle ajoute que si elle n'a pas parlé, c'est pour éviter les "qu'en dira-t-on" et préserver l'intégrité familiale. Elle souhaitait aussi éviter à tout prix que ses fils reproduisent le schéma paternel, alors être dans le déni s'inscrivait peut-être dans cette démarche, celle de ne pas faire exister le monstre.

Pour autant, il a bien violé sa propre fille, il a bien tué devant ses yeux et il l'a bien poussé au suicide. La force qu'il a fallu à Maryline Vinet pour ne pas succomber à une telle histoire est difficile à saisir. Elle est pourtant bien là, survivante du pire. Emile Louis est décédé à l'âge de 79 ans en 2013. Il a été condamné en 2004 à la perpétuité avec dix-huit ans de réclusion criminelle.