Le Meilleur Pâtissier : Une candidate méconnaissable le crane rasé, photo de son look audacieux

Ce jeudi 7 octobre 2021, M6 lance sa saison anniversaire du Meilleur Pâtissier, la dixième. Vingt candidats vont déployer leur tablier pour tenter de séduire le jury emblématique du programme formé par Cyril Lignac et Mercotte. Les téléspectateurs vont notamment faire la connaissance de Meryl, une thérapeute pleine d'énergie et prête à faire saliver d'envie. La jeune femme, qui possède également un gîte et une table d'hôtes en Corrèze avec sa compagne Julie, s'inspire de ses propres expériences pour préparer ses gâteaux, comme ses voyages aux quatre coins du monde. Des voyages qui lui ont assurément ouvert l'esprit et qui lui ont permis d'adopter des looks audacieux.

Lorsqu'on se balade sur son compte Instagram, on constate par exemple que Meryl a déjà osé la boule à zéro ! En effet, sur une photo souvenir d'un séjour à Bali, elle se dévoile le crâne rasé. Ce qui l'a rend tout à fait méconnaissable. "Vous partager un bout de mon voyage à Bali m'a fait teeeeellement de bien ! Moi qui ai toujours envie de bouger... C'est bon de se replonger dans de si beaux souvenirs", légende-t-elle au passage.