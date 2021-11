Le prince Harry harcelé par un détective pendant des années : "Je lui ai volé ses années d'adolescence"

De par son rang et son histoire familiale, le prince Harry a fait les frais des photographes et magazines mal intentionnés. Toute sa vie a été rythmée par les crépitements des flashs et unes de tabloïds. S'il semble aujourd'hui vivre heureux loin de son Angleterre natale, entouré de sa femme et de ses enfants, le duc de Sussex n'a pas toujours connu ce calme apaisant. Adolescent, le fils de Lady Diana et du prince Charles était poursuivi par les paparazzis et détectives privés, friands de scoops et de photos embarrassantes. Gavin Burrows fait partie de ceux qui ont épié les faits et gestes du prince Harry dans les années 2000.

Dans le documentaire The Princes and The Press diffusé le 22 novembre sur la BBC ,et qui a tant énervé la famille royale, cet enquêteur a présenté ses excuses : "Je faisais tout simplement partie d'un groupe de personnes qui lui a volé ses années d'adolescence normale", a-t-il déclaré face caméra, comme le rapporte People. Le détective privé, qui travaillait pour le quotidien News of the World, est même allé plus loin : il a avoué avoir dérobé des informations confidentielles sur Chelsea Davy, qui fréquentait le prince Harry à l'époque, et avoir suivi le jeune couple durant 6 ans.

"Il y avait beaucoup de piratages de messagerie vocale, ses téléphones et ses communications étaient très surveillés. Chelsy se vantait auprès de ses amis qu'elle allait voir le prince Harry", a confié Gavin Burrows, qui s'est dit "désolé" de ces abus. "J'étais cupide, je prenais de la cocaïne, et je vivais dans une sorte de folie des grandeurs", a-t-il lancé. Cet acharnement sur la vie sentimentale du prince Harry était tel que les médias le voyaient comme le "nouveau Diana" qui, rappelons-le, est décédée dans un accident de voiture, tentant d'échapper aux paparazzis.

Il craignait que cela ne lui échappe...

Les petites amies du prince Harry ont toutes vu leur passé et leur vie privée décortiqués. Un passage obligé que peu de gens voudraient subir. "Lorsque vous sortez ou envisagez d'épouser un membre de la famille royale, l'examen minutieux que vous endurez est énorme. Aucune d'entre elles ne voulait endurer ce niveau d'examen des médias", explique Roya Nikkhah du Sunday Times dans le documentaire. Elle ajoute : "Arrivé à la trentaine, beaucoup des amis du prince Harry se mariaient et fondaient une famille. Il craignait que cela ne lui échappe car il ne serait peut-être pas en mesure de trouver quelqu'un qui pourrait gérer la pression médiatique".

Heureusement, en 2016, par l'intermédiaire d'amis communs, le prince Harry a rencontré l'actrice américaine Meghan Markle. Mais cette dernière a elle aussi grandement souffert de la pression médiatique, au point d'avoir des pensées suicidaires... Finalement, après avoir quitté la monarchie britannique en 2020, les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 5 mois) semblent avoir finalement trouvé le bonheur en Californie.