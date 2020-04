Le prince Harry retombe en enfance : retour en vidéo inattendu

Comme l'ont annoncé plusieurs médias britanniques ce 28 avril 2020, dont The Sun, le prince Harry a enregistré un message spécial à l'occasion des 75 ans du dessin animé Thomas et ses amis. Une introduction diffusée juste avant un nouvel épisode baptisé Thomas & Friends : The Royal Engine [La locomotive royale, NDLR], dans lequel Thomas voyage jusqu'à Londres pour la première fois afin d'y conduire le contrôleur Sir Topham Hatt au palais de Buckingham. Un épisode dans lequel la reine Elizabeth et le prince Charles font une apparition.

"Thomas la locomotive a été une figure réconfortante et familière pour de nombreuses familles au cours des 75 dernières années, divertissant, éduquant et inspirant les enfants sur des questions importantes à travers des histoires et des personnages passionnants, a affirmé le prince Harry dans une séquence vidéo filmée en janvier dernier, juste avant le Megxit et son départ pour l'Amérique du Nord.