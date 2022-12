Le prince Harry très proche de son neveu George : un cliché très attendrissant refait surface

Six épisodes qui promettent de fracasser les couloirs de Buckingham Palace. Mais pas seulement. Dans Harry & Meghan, la série documentaire exclusive mise en ligne sur Netflix, la duchesse et le duc de Sussex ne parlent pas que des scandales qui ont entouré leur mariage... ils évoquent aussi leur jolie histoire d'amour et leur nouvelle vie, au calme, à l'autre bout du globe, en Californie à Montecito. Si l'on voit allègrement le prince Harry profiter des joies de la paternité dans certaines séquences, auprès d'Archie, 3 ans, qui est devenu un vrai petit bonhomme, et Lilibet, sa petite soeur de 1 an, on est en droit de se demander quel oncle le jeune souverain est.

Le prince Harry n'est jamais tellement apparu, publiquement, avec George, ni Charlotte ou Louis, les enfants de 9, 7 et 4 ans de Kate Middleton et du prince William. Voilà chose faite ! Alors qu'ils évoquent leur mariage, qui a eu lieu le 19 mai 2018 dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, Meghan Markle et son époux partagent, dans le documentaire Netflix, quelques images inédites datant du jour J. Sur une photographie en particulier, diffusée en ligne par le Dailymail, on aperçoit le couple prendre la pause avec toutes les petites filles et les petits garçons présents pour assister la cérémonie.

Le prince William "consterné" par le comportement du prince Harry

La princesse Charlotte est confortablement installée au sol à côté de tata Meghan, et le prince George sourit de toutes ses dents en direction de l'objectif. Le prince Harry, lui, tourne la tête vers son neveu et semble aussi attendri qu'amusé. Bien sûr, leurs rapports semblent être de plus en plus flous. Harry vit désormais très loin du Royaume-Uni et ses relations avec son grand frère le prince William ne vont pas en s'améliorant. Ni avec la sortie de la série Netflix, ni avec celle, prochaine, des mémoires qu'il rédige pour la maison d'édition Penguin Random House, qui devraient sortie le 10 janvier 2023. "Le prince de Galles serait consterné par le comportement général de son frère mais également par la prochaine parution de son livre", explique l'historien Simon Heffer au Telegraph. On imagine, donc, que tout ce petit monde ne se retrouvera pas, en fin d'année, pour célébrer Noël...