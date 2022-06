Le prince William fête ses 40 ans : quels sont ses nombreux prénoms ?

Le prince William a, comme toute tête couronnée, hérité d'une flopée de prénoms que la reine Elizabeth II a rappelé aux abonnés sur Instagram. William s'appelle également Arthur, Philip, Louis. Pour la petite explication, Arthur était le prénom que Charles avait choisi pour son premier enfant avec Diana, un clin d'oeil évident au roi Arthur, héros du roman historique anglais. La princesse de Galles a fini par obtenir gain de cause avec William, relayant ainsi le prénom Arthur au second plan. Philip est un hommage à son grand-père, mari de la reine Elizabeth II, disparu le 9 avril 2021. Quant à Louis, il s'agit d'un hommage à Lord Louis Mountbatten, officier de la Royal Navy, vice-roi de l'Inde britannique et oncle du prince Philip.

Ces prénoms, le prince William les a également fait porter à ses enfants. Son premier fils, né de son mariage avec Kate Middleton, s'appelle George, Alexander, Louis. George en hommage à George VI, père d'Elizabeth II, Alexander pour les seconds prénoms de la Souveraine et de la reine Victoria (Alexandra et Alexandrina) et Louis pour les mêmes raisons que lui. Leur fille Charlotte, appelée ainsi pour son grand-père le prince Charles, porte également les prénoms Elizabeth et Diana, pour des raisons évidentes : un clin d'oeil à la reine et à sa grand-mère disparue, Lady Di. Quant à Louis, Arthur, Charles, petit dernier des Cambridge, il a hérité d'un mélange de tout. Reste à savoir à quels prénoms aura droit le quatrième, si bébé 4 il y a...