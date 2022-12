Le prince William photographié avec une ex pendant que Kate Middleton gardait les enfants, révélations...

Avoir un chéri encore ami avec ses ex, mauvaise idée ? C'est en tout cas ce que subit Kate Middleton qui doit composer avec les nombreuses ex-compagnes du prince William. Le 17 décembre 2022, la princesse de Galles a même été obligée de rester sagement à la maison avec ses enfants tandis que son mari est allé festoyer en compagnie de son ancienne chérie Rose Farquhar. Amie de la famille Windsor depuis des années, elle est considérée comme la première petite amie sérieuse du prince.

Selon le magazine Hello, Rose et William se sont fréquentés en 2000 après s'être rencontrés au Beaufort Polo Club dans le Gloucestershire, l'été qui a suivi l'obtention par William de son baccalauréat à Eton. L'année suivante, le prince William entrait à l'université de St Andrews en Écosse, où il a rencontré sa future épouse Kate Middleton. Rose Farquhar a ensuite étudié le théâtre à New York et est apparue en 2016 comme candidate de l'émission The Voice.

Le prince William s'est rendu au mariage de Rose. Aucune chance donc qu'il y ait eu un quelconque flirt avec la demoiselle. Rose Farquhar a en effet épousé George Gemmell à l'église de St Mary the Virgin à Tetbury, Gloucestershire, le 17 décembre 2022. Le copain du prince Harry, Tom "Skippy" Inskip, et l'ami de William et Harry, Guy Pelly, étaient également présents.