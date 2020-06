Le Seigneur des anneaux : John Rhys-Davies plus grand que les autres acteurs...

Dans la communauté de l'anneau, chaque différence est une force. Dans la troupe que l'on connait de la trilogie de J.R.R Tolkien, neuf êtres mélangent leurs destins dont des hobbits, des elfes, des nains, des hommes... et Gandalf. Mais ce qui relève de la prouesse technique, c'est que John Rhys-Davies, qui interprète le nain Gimli, est le plus grand de tous les acteurs. Il mesure 1m85 et il a sacrément fallu jouer sur les perspectives – et sur l'intervention de doublures – pour faire croire l'inverse. D'autant qu'il dépassait même certaines des créatures les plus impressionnantes des films, dont les terribles guerriers Uruk-hai. "Ils ne sont pas arrivés à recruter assez de comédiens plus grands que lui, expliquait-on à propos du tournage du deuxième volet. Certains ne mesuraient pas plus d'1m50."

Le saviez-vous ? John Rhys-Davies n'a pas incarné QUE Gimli dans les trois films du Seigneur des anneaux. Sa voix a également été utilisée pour doubler l'arbre Sylvebarbe, et ce sans trucage... ou presque. L'acteur a simplement joué de ses tonalités les plus graves et utilisé un mégaphone en bois. Résultat bluffant ! Quand on dit qu'il fait partie de la communauté de l'anneau, c'est d'ailleurs en omettant un petit détail. Tous les acteurs qui la compose se sont fait tatouer le chiffre neuf en langage elfique avant de boucler le tournage des films. Tous – même le Sir Gandalf – sauf lui. Il aurait envoyé l'une de ses doublures à la place, ne souhaitant pas se prêter au jeu.

Dans quoi a-t-on vu John Rhys-Davies ?

En quarante-et-un an de carrière, John Rhys-Davies a roulé sa bosse. Avec ou sans hache de combat. L'acteur britannique a obtenu environ cent rôles à la télévision et au cinéma. On le connaissait pour ses apparitions récurrentes dans Sliders, les mondes parallèles, ou dans Star Trek: Voyager bien avant qu'il n'intègre la Terre du milieu. Il était également le narrateur de Winnie L'Ourson dans la version originale du dessin-animé et interprétait Sallah dans Indiana Jones et la dernière croisade. Dernièrement, son casque rangé au placard, il est apparu dans Aquaman et The Blue Mauritius. Il s'apprête à jouer dans les séries Sadat et Hiéroglyphe. La retraite, ce n'est donc pas pour tout de suite...