Le youtubeur star des années 2010 Keenan Cahill est mort, il n'avait que 27 ans

Keenan Cahill, célèbre youtubeur américain qui était suivi par plus de 700 000 personnes sur sa chaîne, est mort ce jeudi 29 décembre 2022 à l'âge de 27 ans. Celui qui était atteint de la maladie de Maroteaux-Lamy, qui est à l'origine de son nanisme et de sa surdité, avait subi une opération de la valve cardiaque quelques jours plus tôt comme l'ont rapporté nos confrères anglo-saxons de TMZ. Son manager, David Graham, a notamment expliqué qu'il y a eu des complications et qu'il avait dû être placé sous assistance respiratoire, avant donc que cette opération ne lui soit malheureusement fatale et qu'il rende alors son dernier souffle dans un hôpital de Chicago.

Pour rappel, il était connu pour avoir chanté en playback sur des tubes des années 2010, comme Teenage Dream de Katy Perry. Il avait notamment eu l'occasion de filmer des vidéos en compagnie de célèbres artistes comme Justin Bieber, Jennifer Aniston, Doc Gynéco, Flo Rida ou encore le rappeur 50 Cent. Il était notamment devenu à l'époque l'un des premiers influenceurs, sur YouTube, à dépasser les 500 millions de vues.

J'ai voulu m'amuser

Un jour, il s'était confié lors d'une interview sur son ascension fulgurante. "J'ai commencé à enregistrer des vidéos, car j'aimais bien chanter et jouer la comédie en même temps. Pour mes 13 ans, j'ai reçu un ordinateur avec une webcam intégrée. Et j'ai voulu m'amuser, donc je me suis mis à chanter devant mon ordinateur, puis à faire du playback", avait-il notamment raconté. Quelques personnalités comme le blogueur Perez Hilton, le DJ Pauly D, le chanteur Andy Grammer ou encore le catcheur The Miz lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.