Léa François enceinte : Baby bump en avant, elle ose une robe moulante

Particulièrement discrète sur sa vie privée, Léa François n'a pas pour habitude de partager ces moments de vie privilégiés. En couple avec son chéri Simon depuis plus de dix ans, elle prend néanmoins soin de protéger son compagnon de l'exposition médiatique.

En septembre dernier pourtant, la jeune femme s'était confiée à nos confrères de Télé Loisirs. Rayonnante, elle donnait ses impressions sur ses premiers mois de grossesse : "J'ai stressé les six premiers mois, mais, depuis que je sens bouger le bébé et que j'ai fait la première échographie, je me sens rassurée. On est super contents. C'est prévu pour début décembre. Le papa s'appelle Simon, c'est toujours le même. Ça va faire onze ans qu'on est ensemble !", déclarait-elle.

Un bout de chou prévu pour le mois de Noël donc, mais dont on ignore encore le sexe et le futur prénom. Nul doute que Léa François et son chéri ont envie de conserver le secret rien que pour eux.

En attendant, la future maman devrait peu à peu disparaître de Plus belle la vie pendant un certain temps : "Je serai juste absente pendant plusieurs mois. J'ai fait partie de plusieurs intrigues, donc ils vont se concentrer sur d'autres personnages", expliquait Léa François. Que les fans se rassurent, la jeune actrice compte bien conserver son rôle dans la série phare de France 3 !