Léa François : "Je dois accepter de ne pas voir ma fille pendant des jours"

La petite Louison est née le 24 novembre 2019. La fille de Léa François a chamboulé la vie de l'actrice de Plus belle la vie. Ensemble, elles ont passé six mois merveilleux grâce au congé maternité de la jeune femme et au confinement qui a interrompu les tournages. Le retour à la réalité et n'a donc pas été simple comme l'a fait savoir la jolie maman lors d'une interview accordée à Télé 7 Jours.

La comédienne vit à Paris, mais le tournage se déroule à Marseille. Malheureusement pour celle qui incarne Barbara dans la célèbre série de France 3, il lui arrive donc d'être loin de sa fille et de son compagnon Simon. Une distance pas facile à gérer puisque, entre la star et sa fille, la relation est fusionnelle.

"Après six mois passés collées l'une à l'autre, la séparation avec Louison a été un peu difficile. Désormais, je dois accepter le fait de ne pas la voir, parfois pendant plusieurs jours. Mais il y aura des périodes où je serai tout à elle...", déclare Léa François.

D'ailleurs, comme elle le raconte ensuite, sa fille est déjà venue lui rendre visite dans la ville où elle travaille : "Elle est déjà venue passer dix jours dans le Sud, avec moi. C'était très chouette." Le plus simple ne serait-il pas que Léa François et toute sa famille partent vivre dans la région ? Mais la comédienne est intraitable. Non, elle ne quittera pas la capitale. "Pour le moment, pas question de déménager à Marseille, même si j'adore cette ville. Mon conjoint travaille à Paris et j'y ai tous mes amis", explique-t-elle.

Très discrète sur sa vie privée, Léa François évoque peu son compagnon en interview. On sait donc peu de choses sur Simon. Ce que l'on sait de lui, c'est qu'il joue de la batterie qu'ils se sont rencontrés dans une école de musique. Ils sont ensemble depuis l'époque où la star a commencé a joué dans Plus belle la vie. C'est-à-dire qu'ils se fréquentent depuis 2009. Dernière information : ils sont pacsés depuis 2016. Il y a quelques jours, Léa François avait posté un rare cliché de son amoureux. C'était à l'occasion de la fête des Pères.