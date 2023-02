Léa Salamé comblée : un tendre et rare moment avec son fils et son beau-fils dévoilé, un dimanche matin parfait

Le dimanche 12 février 2023 était synonyme de famille et de sortie pour Léa Salamé. Bien qu'elle soit discrète en ce qui concerne sa vie privée, la présentatrice de Quelle époque ! (France 2) a souhaité partager un beau moment, en story Instagram.

Depuis 2016, Léa Salamé est en couple avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann. Ensemble, les tourtereaux ont eu le bonheur d'accueillir leur premier enfant ensemble, le 17 mars 2017. Un petit garçon qu'elle ne souhaite pas exposer et dont le public n'a donc jamais découvert le visage. L'ancienne acolyte de Laurent Ruquier dans On est en direct est aussi la belle-mère d'Alexandre (11 ans, fruit des anciennes amours de l'homme de 43 ans avec Eka Zgouladze). Une bulle d'amour qu'elle prend soin de préserver le plus possible. Mais de temps en temps, elle fait une exception pour partager des bribes de leur vie.

Un dimanche matin précieux

Ainsi, le 12 février en matinée, les internautes ont découvert que la présentatrice de 43 ans avait partagé une photo en noir et blanc sur laquelle Gabriel et Alexandre sont bras dessus, bras dessous avec un autre petit garçon (dont on en connaît pas l'identité). Tous apparaissent de dos, en pleine rue, près d'un fleuriste. "Sunday Morning", a simplement écrit Léa Salamé en légende de sa publication. Un moment à consommer sans modération. En octobre dernier, c'est une sortie à l'aquarium qu'elle partageait. Et peu de temps avant, c'est au Parc des Princes, pour le match PSG-Nice, que Léa Salamé s'est affichée complice avec son petit Gabriel.

Interrogée par Télé 2 Semaines (édition du 4 février), Léa Salamé s'est confiée sur son couple avec Raphaël Glucksmann. L'occasion de découvrir que, bien qu'ils s'épaulent dans leurs projets, ils préfèrent parfois ne pas en parler à la maison. Les amoureux ne parlent en effet pas du tout de l'émission Quelle époque ! quand ils sont à la maison. "Ça saoule mon mec ! Il me demande juste si ça s'est bien passé et c'est tout" a-t-elle confié au magazine.