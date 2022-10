Léa Salamé avec son fils et son beau-fils : moments de magie et de complicité en famille

Quand elle n'est pas prise par ses projets professionnels, Léa Salamé profite de moments en famille. Dimanche 16 octobre 2022, la présentatrice de Quelle époque ! (France 2) a d'ailleurs partagé l'un de ses instants avec sa communauté, sur Instagram.

Depuis 2016, Léa Salamé est en couple avec l'essayiste et homme politique Raphaël Glucksmann. Ensemble, ils ont eu le bonheur d'avoir un enfant. Un petit garçon qu'ils ont prénommé Gabriel, aujourd'hui âgé de 5 ans. L'ancienne acolyte de Laurent Ruquier dans On est en direct est aussi la belle-mère d'Alexandre (fruit des anciennes amours de l'homme de 43 ans avec Eka Zgouladze). Si elle préfère rester discrète sur sa vie privée, elle s'autorise parfois à dévoiler quelques précieux instants. Comme le dimanche 16 octobre durant lequel elle a partagé quelques clichés d'une belle sortie.

Léa Salamé est en effet sortie de chez elle pour se rendre à l'aquarium de Paris. "L'aquarium ça marche toujours", a-t-elle écrit en légende de la publication d'une photo sur laquelle on peut voir Gabriel et son demi-frère (de dos pour les préserver) devant un aquarium avec des gros poissons. C'est ensuite un cliché des garçons devant un autre aquarium que l'on peut découvrir. Enfin, on peut admirer la présentatrice entourée des petites têtes blondes devant un grand bassin, dans lequel elle peut voir un squelette ou un chapeau de sorcière. Halloween est à l'honneur donc. Des publications qui ont, à coup sûr, ravi les internautes.

Début octobre c'est au Parc des Princes, pour le match PSG-Nice, que Léa Salamé s'est affichée complice avec son petit Gabriel. Michaël Youn était également présent avec son fils Stellar (né le 4 juillet 2019 de ses amours avec Isabelle Funaro). En mai dernier, c'est à la plage que le duo a posé lors d'une jolie parenthèse enchantée en famille.