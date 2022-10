Léa Salamé complice avec son fils, le bébé de Michaël Youn visiblement agacé... il y avait foule au Parc des Princes

Quand elle n'est pas devant les caméras, Léa Salamé passe du bon temps avec son fils Gabriel (né le 12 mars 2017 de ses amours avec l'homme politique Raphaël Glucksmann). Animatrice depuis le 24 septembre dernier de l'émission Quelle Epoque ! qu'elle co-anime avec Christophe Dechavanne, l'animatrice - récemment taclée par Pascal Bataille - a été aperçue dans les tribunes du match PSG - Nice au Parc des Princes le 1er octobre 2022. Décontractée avec une veste en jean, elle a semblé expliquer les règles du match (et peut-être de l'énigmatique hors jeu qui a marqué la compétition) à son précieux petit garçon habillé pour l'occasion avec un maillot du PSG.

Dans le carré VIP, Michaël Youn était également présent avec son fils Stellar (né le 4 juillet 2019 de ses amours avec Isabelle Funaro). Peut-être un peu jeune pour assister à un match, le petit garçon - également habillé aux couleurs du PSG avec un maillot du footballeur Kylian MBappé - s'est bouché les oreilles, visiblement gêné et agacé par le bruit et les cris des supporters présents dans le stade. Pour rappel, l'ancien animateur de l'émission Morning Live est également papa d'une petite fille, Seven (née le 7 juin 2011 de son amour avec Isabelle Funaro).

De son côté, Agathe Auproux a pu assister au match avec un mystérieux ami duquel elle semblait très proche. S'agit-il de son mystérieux amoureux dont elle n'a pas encore dévoilé l'identité ni le visage ? En effet, la chroniqueuse de TPMP avait confié être en couple en 2020. "Les gars, j'ai trouvé l'amour. En 2020 purée, j'ai rencontré l'amour de ma vie, celui qui annule tous les autres et qui donne un nouveau sens à toute mon existence. Mon mec (bientôt mon mari, il faut juste qu'il me demande en mariage) est la meilleure personne que je connaisse", expliquait-elle en octobre 2020. "J'ai une vie de couple épanouie", a-t-elle confirmé à Jean-Michel Maire il y a quelques mois sur le plateau de C8.

Non loin d'Agathe Auproux, Issa Doumbia a pu soutenir les footballeurs avec Ladj Ly et Djebril Zonga, chéri de Nawell Madani. Souvent présente lorsqu'il s'agit de s'agiter en tribunes pour soutenir les footballeurs, Roselyne Bachelot a également assisté au match avec des amis, bien au chaud avec un gros manteau molletonné bleu marine.