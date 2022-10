Léa Salamé jugée "très médiocre" par un célèbre animateur, il ne mâche pas ses mots !

Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas ! En l'occurrence, Léa Salamé n'est pas du tout appréciée par un célèbre animateur du petit écran ayant officié dans une émission culte diffusée entre 2002 et 2006 sur TF1. Interviewé par Jordan de Luxe pour Télé-Loisirs, Pascal Bataille a ainsi livré son avis très tranché sur l'ancienne compère de Laurent Ruquier alors qu'il était interrogé sur sa nouvelle émission Quelle Epoque ! qu'elle coanime avec Christophe Dechavanne depuis le 24 septembre 2022.

Au cours de cette interview, Laurent Fontaine a d'abord félicité et salué le retour de Christophe Dechavanne à la télévision. "Je l'ai regardé pour Christophe [Dechavanne], je l'ai trouvé très bien, j'étais étonné. Il a trouvé une sorte de personnage (...), il a l'air beaucoup plus posé", a-t-il commenté, avant d'être repris par son acolyte de l'émission Y'a que la vérité qui compte. "C'est qui la fille à côté de lui ?", a ajouté Pascal Bataille, un brin sarcastique. "Ce n'est pas que je ne l'aime pas, mais c'est qui ?", a-t-il renchéri, apparemment pas très sensible aux charmes de Léa Salamé.

Elle est partout, je ne comprends pas pourquoi !

"Il est team Ruquier, il n'est pas fan de Léa Salamé !", a expliqué Laurent Fontaine, un peu gêné par les remarques de son ami. "Elle est partout, je ne comprends pas pourquoi ! Il y a tellement de gens talentueux qui ne sont pas à l'antenne. Pourquoi on ne va pas chercher un peu Frédéric Taddeï qui est un mec génialissime (...) qui ne fait plus rien aujourd'hui. Au lieu de donner la parole et des heures d'antenne toujours aux mêmes qui, honnêtement, font des trucs très médiocres", a ensuite expliqué Pascal Bataille.

Assurant de rien avoir contre l'animatrice, ce dernier a confié regretter simplement le fait que le paysage audiovisuel ne se résume plus qu'à quelques visages. Exaspéré, il a conclu : "Je persiste à ne pas comprendre, c'est sûrement une fille très sympa. (...) Mais je ne comprends pas l'intérêt qu'elle représente".

Des propos qui risquent de ne pas plaire à l'ancienne coanimatrice de l'émission On est en direct. Elle a pourtant réuni près d'1,10 million de personnes pour la première de son émission Quelle époque !. Un score très honorable pour France 2.