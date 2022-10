Diaporama : Léa Salamé jugée "très médiocre" par un célèbre animateur, il ne mâche pas ses mots !

1 / 16 Léa Salamé jugée "très médiocre" par un célèbre animateur, il ne mâche pas ses mots !

2 / 16 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier sur le plateau de l'émission "On Est En Direct" (OEED) du samedi 5 février, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca/Bestimage

3 / 16 Exclusif - Léa Salamé sur le plateau de l'émission "Touche Pas à Mon Poste (TPMP)", présentée par C.Hanouna et diffusée en direct sur C8 le 22 septembre © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

4 / 16 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier lors de la dernière émission de L.Ruquier pour "On Est En Direct (OEED)", présentée par L.Ruquier et L.Salamé, et diffusée en direct sur France 2, à Paris, France. © Jack Tribeca/Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca/Bestimage

5 / 16 Archives : Pascal Bataille et Laurent Fontaine © Purepeople BestImage

6 / 16 Léa Salamé au photocall pour la conférence de presse de rentrée de France TV à la Grande Halle de la Villette à Paris, France, le 6 juillet 2022. © Coadic Guirec/Bestimage



© Purepeople BestImage, Coadic Guirec/Bestimage

7 / 16 Archives : Pascal Bataille et Laurent Fontaine. © Guillaume Gaffiot/Bestimage © Purepeople BestImage, © Guillaume Gaffiot/Bestimage

8 / 16 Exclusif - Léa Salamé - Enregistrement de l'émission "On est en direct" (OEED) présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé diffusée le 21 mai 2022 sur France 2 dans les studios Rive Gauche à Paris, France, le 20 mai 2022. © Christophe Clovis / Bestimage © Purepeople BestImage, Christophe Clovis / Bestimage

9 / 16 Exclusif - Jordan de Luxe avec Laurent Fontaine et Pascal Bataille - Enregistrement de l'émission "Chez Jordan" à Paris. Le 28 septembre 2022 © Cédric Perrin / Bestimage



© Purepeople BestImage, Cédric Perrin / Bestimage

10 / 16 Exclusif - Léa Salamé, Laurent Ruquier - Sur le plateau de l'émission On Est En Direct (OEED) du samedi 29/01/2022, présentée par L.Salamé et L.Ruquier et diffusée en direct sur France 2 - Paris 29/01/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca/Bestimage

11 / 16 Exclusif - Laurent Fontaine, Pascal Bataille - Backstage de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 8 septembre 2022 - © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

12 / 16 Léa Salamé au déjeuner de la finale Messieurs de France Télévision (jour 15) sur la terrasse de France Télévision lors des Internationaux de France de Tennis de Roland Garros 2022 à Paris, France, le 5 Juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage



© Purepeople BestImage, Bertrand Rindoff/Bestimage

13 / 16 Exclusif - Cyril Hanouna accueille Laurent Fontaine et Pascal Bataille - Sur le plateau de l'émission TPMP (Touche Pas à Mon Poste) présentée en direct par C.Hanouna et diffusée sur C8 - Paris le 8 septembre 2022 - © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca / Bestimage

14 / 16 Info - Laurent Ruquier arrête "On est en direct" sur France2 le samedi soir - Exclusif -Léa Salamé, Laurent Ruquier - Sur le plateau de l'émission OEED (On Est En Direct) présentée par L.Salamé et L.Ruquier - Paris le 09/04/2022 - © Jack Tribeca / Bestimage



© Purepeople BestImage, Jack Tribeca/Bestimage

15 / 16 Archives : Pascal Bataille et Laurent Fontaine © Purepeople BestImage