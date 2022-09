Pascal Bataille propriétaire d'un hôtel de luxe : ce projet qui lui a donné beaucoup de fil à retordre

Quatre ans plus tard et après une bataille acharnée, l'animateur de 62 ans a dû rendre les armes et se plier à cette décision. Le 15 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux rendait sa décision et validait une fois de plus le permis de construire de l'hôtel Villa Colette, au grand désarroi de Pascal Bataille. La construction avait d'ailleurs été annoncée pour le premier semestre 2022.

Lâché par la justice, Pascal Bataille s'est donc concentré sur son retour à la télévision. Ce jeudi 8 septembre, c'est sur C8 qu'il présentera, en compagnie de Laurent Fontaine, un numéro spécial de Y'a que la vérité qui compte. Les deux animateurs emblématiques proposent de redécouvrir les séquences les plus cultes du programme, un moment de nostalgie promis pour les 20 ans de l'émission. Si ce numéro spécial de Y'a que la vérité qui compte est très attendu, quid d'un véritable come-back ? Laurent Fontaine et Pascal Bataille n'y sont pas opposés, sous certaines conditions du moins : "On serait partant si ça devient concret, sous réserve de ne pas produire l'émission comme nous le faisions à l'époque, mais au moins d'avoir un droit de regard très important sur les histoires." Affaire à suivre...