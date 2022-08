Y'a que la vérité qui compte : Greg et Martine, couple issu de l'émission, toujours ensemble ? Réponse

Le curseur de la télévision semble plus que jamais calé sur la nostalgie. En 2022, les nouveautés ont plus tendance à laisser la place aux vieilles émissions remises au goût du jour. Les fans de la Star Academy devraient donc prochainement retrouver Nikos Aliagas aux commandes du programme, plus de 20 ans après la première diffusion. Une autre émission emblématique pourrait faire son come-back : Y'a que la vérité qui compte.

C'est en 2002 que Laurent Fontaine et Pascal Bataille la présentent pour la première fois. Le concept ? Une personne sollicite l'émission pour faire une déclaration à une autre (un ami, un inconnu, un membre de la famille.) Dispute, coup de coeur, retrouvailles... Les cas de figure sont multiples. L'invité, ne connaissant l'identité de la personne qui souhaite s'adresser qu'une fois sur le plateau, décide, en découvrant d'abord le visage sur des écrans, s'il souhaite rencontrer et parler avec la personne qui l'a fait venir. Greg a eu ce cran.

En qualité de steward, Greg rencontre beaucoup de monde. Mais c'est pour Martine que son coeur va finalement battre la chamade. Alors qu'il est en pleine démonstration de sécurité sur un vol reliant Paris à Los Angeles, il croise le regard de la passagère, assise au siège "24D" : "Lors de la démonstration du gilet de sauvetage, j'ai tiré sur les sangles et d'un seul coup mon regard a croisé le sien, et là, coup de foudre." Après une très longue enquête (sans l'aide des réseaux sociaux, inexistants à l'époque), les équipes de Y'a que la vérité qui compte finissent par retrouver la trace de Martine.

La rencontre a lieu. Martine est ravie quoiqu'un peu intimidée, Greg est aux anges. Les deux néo-tourtereaux ont laissé une chance à leur histoire. Cette dernière a-t-elle fonctionné ? C'est ce que l'émission 20 ans d'amour à la télévision, diffusée ce lundi 8 août sur M6, a voulu savoir. Et malheureusement, l'amour n'a pas duré entre les deux. Ce qui ne les a pas empêchés de connaître une fin des plus heureuses.

Comme l'ont indiqué Pascal Bataille et Laurent Fontaine, Martine et Greg n'ont certes pas continué sur le chemin de l'amour mais ont noué une belle amitié : "Martine et moi, on est très copains. Niveau amour, ça n'a pas forcément marché, par contre côté amitié, ça a toujours été très sympa, a indiqué Greg dans une vidéo sur Facebook (voir diaporama.) Preuve en est après toutes ces années, on est toujours en contact et on échangeait encore des messages pas plus tard qu'il y a une semaine. Elle est très épanouie, très heureuse dans sa vie. Moi je suis marié, avec une hôtesse de l'air pour faire original, et j'ai trois enfants." Tout est bien qui finit bien !