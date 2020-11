Bataille et Fontaine en froid pendant des années : ils dévoilent la raison de leur brouille

Pascal Bataille et Laurent Fontaine formaient un duo emblématique. Durant plusieurs années, ils ont fait les beaux jours de TF1, notamment avec Y'a que la vérité qui compte. Mais une brouille est venue perturber leur relation. Invité dans l'émission d'Eric Dussart sur RTL, les ex-présentateurs de la première chaîne sont revenus sur leur dispute.

En octobre, Pascal Bataille était invité sur Non Stop People et a révélé que Laurent et lui avaient eu des différends. Ils n'ont donc pas échappé à une question sur cette histoire lors de leur passage dans le programme d'Eric Dussart. L'occasion de découvrir que la raison de leur dispute était politique.

En 2016, Laurent Fontaine a soutenu le mouvement En Marche ! d'Emmanuel Macron. Il avait même coaché des proches de celui qui était à l'époque candidat à l'élection présidentielle. Un combat que son acolyte était loin de mener. Depuis trois ou quatre ans, le binôme s'est donc beaucoup moins vu et s'est retrouvé pour la première fois depuis un moment dans les studios de RTL. "Oui on a été un peu fâchés. On s'est moins vus depuis trois, quatre ans, pour des raisons bêtes qui sont liées beaucoup à la politique, et à l'éloignement géographique. J'ai soutenu l'actuel président quand il faisait campagne en 2016. Pascal était très violent, à mon sens...", a expliqué l'homme de 58 ans sur les ondes de RTL. "C'est du registre privé les engagements politiques. C'était une fâcherie mais on ne met pas à la poubelle trente ans d'amitié pour des divergences politiques, surtout qu'on s'est toujours engueulés depuis 1983, on s'engueule sur plein de sujets", a ensuite nuancé Pascal Bataille.

Aujourd'hui, cela va mieux entre eux. Pour preuve, ils ont évoqué la possibilité de faire un ou deux primes pour les vingt ans de leur émission Y'a que la vérité qui compte.