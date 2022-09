Léa Salamé en hauts talons et pantalon en cuir, l'animatrice lookée pour sa rentrée avec Christophe Dechavanne !

Mais que va devenir Laurent Ruquier ?

"Je m'inscris dans la lignée de Thierry Ardisson et Laurent Ruquier, qui m'ont précédée sur cette case. Mais je compte bien y apporter ma touche personnelle", assure Léa Salamé dans les colonnes de TV Magazine. Mais à ce propos, que va devenir Laurent Ruquier, maintenant qu'il quitte la présentation de son émission On n'est pas couché ? - il n'était pas fan de la co-présentation avec sa consoeur, malgré tout l'amour qu'il lui porte. Bien sûr, l'animateur n'est pas à la retraite pour autant puisqu'il donne toujours de la voix, sur RTL, dans Les Grosses Têtes... mais plus pour très longtemps. "J'espère fêter les 50 ans des Grosses Têtes et passer la main à quelqu'un à ce moment-là, a-t-il effectivement expliqué à Cyril Hanouna. Les Grosses Têtes ont démarré en 1977, donc les 50 ans seront en 2027. Il me reste cinq ans !" Il pourra, ensuite, profiter de son chéri Hugo Manos.