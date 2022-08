Laurent Ruquier révèle qu'il a prévu d'arrêter les Grosses Têtes... dans pas si longtemps

Sur le plateau de l'émission Touche pas à mon poste, pour la deuxième soirée de cette nouvelle saison, Laurent Ruquier s'est confié sur ses nouveaux projets et notamment sur son avenir au sein de l'émission radio Les Grosses Têtes diffusée sur RTL, qu'il anime depuis 2014 et le départ du présentateur mythique du programme : Philippe Bouvard.

"Les Grosses Têtes, ça cartonne, c'est incroyable ! T'es parti pour... À 90 ans t'y seras encore", s'est enthousiasmé Cyril Hanouna avant que le principal concerné ne l'arrête. "Non, quand même pas !", a répondu le compagnon d'Hugo Manos. "Regarde Philippe", a rétorqué Baba, en parlant du prédécesseur de Laurent Ruquier qui aura passé trente-sept ans à l'animation pour ce talk-show. "Non, moi j'espère fêter les 50 ans des Grosses Têtes et de passer la main à quelqu'un à ce moment-là, a répondu l'animateur de France Télévisions. Les Grosses Têtes ont démarré en 1977, donc les 50 ans seront en 2027."

Aucun regret ?

"Il me reste donc cinq ans !" a poursuivi Laurent Ruquier, ce à quoi Cyril Hanouna a répondu :"Je refuse !", visiblement attristé par cette nouvelle. "J'ai 60 ans l'année prochaine, j'ai pas dit que j'arrêterai la radio mais en tout cas arrêter les Grosses Têtes à 65 ans ça me parait bien", a précisé Laurent Ruquier. "Enfin, si je vais jusque-là ! Car vous savez, parfois d'autres ont des meilleures idées avant vous et peut-être que je n'irai même pas jusque-là", a-t-il ajouté. "À 65 ans j'aurai peut-être un truc pour toi", a conclu Cyril Hanouna sous les rires et les applaudissements des spectateurs.

Laurent Ruquier, qui annoncé juste avant l'été son départ de l'émission On est en direct qu'il co-animait jusqu'ici avec Léa Salamé le samedi soir sur France 2, est notamment revenu sur cette décision. "Ça m'a à moitié plus, et quand j'aime à moitié je préfère m'en aller", a-t-il dit. "Vous regrettez d'avoir accepté ?", lui a demandé Matthieu Delormeau ce à quoi il a répondu :"Oui forcément je vais être honnête." Une page qui se tourne donc pour lui, ce qui va cependant lui permettre d'en ouvrir d'autres !