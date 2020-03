Léa Salamé : Sa tendre publication pour les 3 ans de son fils

La dernière publication de Léa Salamé concernant son fils remonte à août 2019. L'animatrice de 40 ans avait assisté à un moment complice entre l'essayiste de 39 ans et leur petit garçon. Touchée, elle n'avait pas hésité à le partager, sur Instagram. Ses abonnés ont pu découvrir une photo sur laquelle Raphaël Glucksmann et Gabriel sont assis sur un quad de couleur orange. Tous deux tiennent le guidon. "Father and son" ("père et fils" en français), a-t-elle écrit en légende.

En septembre dernier, Léa Salamé a été interrogée par le magazine Télé Star. Et elle a dévoilé ce que la maternité avait changé : "La maternité m'a fait déposer les armes. Je suis moins en colère..."