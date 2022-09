Léa Salamé : Son fils et son beau-fils d'une aide très précieuse, leur rôle déterminant pour Quelle époque !

C'est le grand jour pour Léa Salamé qui lance ce soir en direct sur France 2 sa nouvelle émission intitulée Quelle époque ! Pour cette nouvelle aventure télé, la journaliste de 42 ans est accompagnée d'un duo de choc : Christophe Dechavanne qui fait son grand retour sur le service public et Philippe Caverivière, grande révélation de l'émission On est en direct aux côtés de Laurent Ruquier qui cède ainsi la place à son ex coanimatrice.

Vendredi 2 septembre dernier, Léa Salamé était l'invitée de C à Vous sur France 5 présenté par Anne-Elisabeth Lemoine. Accompagnée de ses collègues de France Inter, dont son acolyte Nicolas Demorand, Nathalie Iannetta et la nouvelle patronne Adèle Van Reeth, la journaliste de 42 ans évoquait sa rentrée radio et télé. Alors qu'au départ sa nouvelle émission devait s'intituler On ne peut plus rien dire, la journaliste de 42 ans a finalement opté pour Quelle époque !. Un nom qu'elle doit en partie à son fils Gabriel (5 ans), à son beau-fils Alexandre (fils de son conjoint Raphaël Glucksmann et de son ex-compagne Eka Zgouladze) et aussi à Orelsan !

Léa Salamé a profité de sa promotion pour raconter cette anecdote sur le plateau de C à Vous : "On voulait quelque-chose qui tape, qui soit un titre un peu différent etc. On s'est pris la tête et puis on s'est dit : 'C'est quoi l'expression de l'époque ? C'est : "Putain, quelle époque"'. Évidemment, on n'a pas appelé ça comme ça", a-t-elle déclaré avant d'ajouter : "Ensuite on s'est dit : 'Quelle drôle d'époque' puis elle n'est pas très drôle l'époque" et 'quelle belle époque'... Puis on s'est arrêté à Quelle époque ! avec un point d'exclamation parce que l'époque, elle est folle, hallucinante, anxiogène et aussi enthousiasmante." Finalement, la journaliste a trouvé son bonheur grâce à la musique : "Tout l'été, mes fils m'ont mis Du Propre d'Orelsan. Dedans il y a un refrain : "Quelle époque mes aïeux, quelle époque...", a-t-elle dit en fredonnant un petit extrait.

Le titre d'Orelsan sera-t-il le générique de la nouvelle émission de Léa Salamé ? La réponse ce soir sur France 2.