Léa (Star Academy) en crop-top face à Stanislas en chemise transparente, chaude soirée pour le duo

Le 15 octobre dernier, la Star Academy faisait son grand retour sur TF1. Les téléspectateurs ont ainsi fait la connaissance des 13 nouveaux candidats qui allaient investir le château de Dammarie-les-Lys. S'ils sont venus pour se perfectionner et pour remporter l'aventure, les élèves espéraient aussi que ce serait une belle aventure humaine. Et cela a été le cas puisque des amitiés fortes se sont créées. Et elles perdurent au-delà du château comme on peut le voir sur les réseaux sociaux. Ce jeudi 29 décembre 2022, certains se sont retrouvés pour une occasion spéciale.

Bon anniversaire Stanislas ! Hier soir, le charmant brun a fêté ses 25 ans, dans un restaurant semble-t-il. Pour l'occasion, il a misé sur une tenue originale et sexy. L'ancien star académicien portait une veste et un pantalon rose. Et comme en témoignent des photos partagées sur son compte Instagram, il a parfois fait tomber la veste et était ainsi vêtu d'une chemise noire transparente, qui donnait une vue imprenable sur son torse. Et il n'est pas le seul à avoir fait grimper la température.

Pour fêter son anniversaire comme il se doit, il a convié ses proches, parmi lesquels des candidats de la Star Academy. Amisse, sublime en robe moulante bleue, a répondu présente. Tout comme Ahcène, Louis et Léa. Cette dernière a oublié ses belles boucles puisqu'elle a préféré avoir les cheveux lissés. Côté tenue, la grande amie de Tiana portait un crop-top noir transparent par endroits et un jogging de la même couleur. En plus d'avoir pris la pose avec ses acolytes, elle n'a pas manqué de dévoiler un nouveau TikTok, en compagnie de Louis.

Léa et le beau blond ont réalisé un show sexy sur Sex Bomb, de Tom Jones. Entre leurs déhanchés ou leurs poses devant la caméra, ils ont enflammé la Toile.