Léa (Star Academy) nouvelle coupe et crop top au décolleté généreux : elle avoue tricher pour les photos...

"Canon !" C'est sans doute le compliment qui est apparu le plus dans le fil de commentaires du dernier post Instagram de Léa. La finaliste de la dernière saison de la Star Academy a fait mouche en se dévoilant des plus apprêtées dans la journée de dimanche 11 décembre.

En effet, Léa avait encore une fois décidé de faire le show et a donc opté pour un look plutôt sexy composé d'un crop top au décolleté plongeant et d'un jean taille haute pour ajouter un peu de simplicité. Et alors qu'elle affiche un ventre plat, elle tient tout de même à préciser en légende : "Attention je rentre le ventre". La jeune chanteuse de 24 ans avait par ailleurs fait appel à un make-up artiste pour sublimer son visage. Enfin, sa publication servait à mettre en avant sa nouvelle coupe de cheveux. Si elle ne s'est pas débarrassée de ses belles boucles qui font tout son charme, Léa a raccourci la longueur de sa chevelure ce qui lui a donné plus de volume. Une vrai diva !

Les internautes ont été subjugués par ses photos et n'ont pas manqué d'éloges à son sujet. "La plus belle", "Tu as tout pour être une star", "Incroyable Léa", "Top la coiffure !", "Tu es magnifique", "Vraiment très belle, magnifique, canon, sexy...", "Splendide", "Une beauté", peut-on lire entre autres.