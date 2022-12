Léa (Star Academy) jugée à son arrivée au château : une candidate balance... ce n'est pas flatteur !

Elles sont comme les deux doigts de la main, très très unies ! Depuis leur rencontre dans la Star Academy, Léa et Tiana ne se quittent plus. En effet, en quelques semaines, les deux candidates sont devenues les meilleures amies du monde. Elles se voient désormais très régulièrement depuis leur sortie du château de Dammarie-les-Lys et c'est donc tout naturellement qu'elles ont accordé une interview en duo pour le média Konbini, parue ce vendredi 9 décembre.

Ce fut alors l'occasion d'apprendre que, étonnamment, elles n'étaient pas vraiment parties pour s'entendre au départ. Du moins, c'est surtout Tiana qui n'envisageait pas de se rapprocher de Léa. À la question de savoir ce qu'elles avaient pensé l'une de l'autre la première qu'elles se sont vues, la benjamine de la saison âgée de 18 ans a répondu cash : "hautaine". Et pour elle de se justifier tout en imitant l'attitude que prenait sa copine : "Parce qu'elle faisait grave la diva. Je me suis dit 'putain', elle doit être grave hautaine... Au final, non."

Ceux qui le prennent au sérieux n'ont rien compris

Un jugement hâtif qui n'a pas tellement surpris Léa, bien habituée à se faire juger par ceux qui ne chercheraient pas à la connaître en profondeur. "Moi, toute ma vie, j'ai toujours fait la Beyoncé, la diva... Ceux qui le prennent au sérieux n'ont rien compris. Mais ceux qui le prennent au second degré, ils kiffent de ouf ! Il faut vraiment comprendre mon second degré et après c'est bon", a-t-elle expliqué.

Ce second degré, Tiana l'a justement très vite saisi. Et en quelques regards, les deux chanteuses en herbe ont réussi à se lier d'une amitié très forte. "En fait, on voyait des choses parfois, on se comprenait, et moi je me suis dit : 'Celle-là...'", a confié Léa avant que Tiana ne complète : "Juste on se regarde et on se comprend direct."