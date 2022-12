"Tu étais trop maigre" : Yanis Marshall (Star Academy) très différent physiquement, une ancienne vidéo refait surface

Cette année, la Star Academy a fait son grand retour sur TF1 après de longues années d'absence. Et pour l'occasion, la production avait vu les choses en grand, en commençant par recruter de nouveaux professeurs auxquels s'attacher tout au long de la saison. En effet, le programme a fait peau neuve avec Pierre de Brauer, prof de théâtre, Adeline Toniutti, prof de chant, Laure Balon, prof d'expression scénique et Yanis Marshall pour la danse.

Ce dernier a d'ailleurs dès le départ beaucoup fait parler grâce à son énergie contagieuse mais aussi sa grande exigence qui a pu rendre ses cours redoutés. Yanis Marshall ne faisait par ailleurs jamais dans la demi-mesure lorsqu'il s'agissait de se présenter aux primes chaque samedi soir, se démarquant avec des tenues très excentriques et se séparant rarement de ses talons hauts. Il faut dire que même pour danser, il aime être haut perché. Le professionnel de 33 ans s'est justement illustré dans le métier ainsi.

De la fiction à la réalité...

L'une de ses vidéos postées sur Youtube à travers laquelle il se déhanche en talons aiguilles lui a même valu de cumuler des millions de vues et de se faire un nom. Depuis, il est sollicité pour de grands projets. En 2018, il est notamment apparu au casting des Chatouilles, un film dramatique écrit et réalisé par Andréa Bescond. Il s'agit de l'histoire de cette dernière inspirée de son enfance marquée par des violences sexuelles. Dans le film, le personnage d'Andréa Bescond trouve du réconfort dans la danse et décide de suivre le cours de Jordan, interprété par Yanis Marshall. Un personnage presque sur mesure pour le danseur qui y livre une prestation... à talons hauts !

Yanis Marshall a décidé de partager cette scène en particulier sur son compte Instagram. Mais plus que son talent qu'on connaît désormais bien, il a retenu l'attention pour son physique différent d'aujourd'hui. En effet, il se dévoilait à l'époque le crâne rasé et la silhouette un peu plus svelte. Certains internautes qui ont vu le film n'avaient d'ailleurs même pas fait le rapprochement. "Je ne me souvenais pas que c'était lui dans Les Chatouilles !", a confié l'un d'entre eux. D'autres ont davantage souligné sa métamorphose depuis le tournage : "Et ce look ... cheveux rasés... wouah ! Ça vous va à merveille", "Tu étais mince là", "Là t'étais trop maigre".