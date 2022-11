Léa (Star Academy) ultra sexy en cuissardes : show très hot, Yanis Marshall surprend en se déshabillant

La compétition se poursuit dans la Star Academy. Après les éliminations d'Amisse, Ahcène, Cenzo, Carla et Paola, de nouveaux élèves étaient nominés cette semaine. Julien, Anisha, Stanislas et Tiana défendaient en effet leur place lors du prime de ce samedi 12 novembre 2022, sur TF1. Mais n'oublions pas que tous ont eu l'occasion de chanter seuls ou en duo. Et l'une des prestations de Léa a été largement remarquée.

La première chaîne avait une fois de plus concocté un programme aux petits oignons pour en mettre plein la vue aux téléspectateurs. De nouveaux artistes ont été invités ce soir afin de faire le show avec les élèves toujours en compétition. Kendji Girac est venu interpréter un medley avec Léa, Enola et Chris. Zazie a quant à elle repris Je suis un homme avec Louis (un duo qui a connu des couacs). Etaient aussi attendus Tayc, le groupe de pop-rock Feu! Chatterton, Dadju, Patrick Fiori et Amel Bent. Sans oublier que la soirée était en l'honneur de Grégory Lemarchal, tragiquement décédé de la mucoviscidose en 2007, à l'âge de 23 ans. Le chanteur prometteur avait remporté la saison 4 de la Star Academy.

Un autre moment était très attendu par le public ce soir : le tableau de Léa sur Hot Stuff, de Donna Summer. Cette semaine, la jeune femme a travaillé d'arrache-pied car malgré son faible niveau de danse, Yanis Marshall lui a fait confiance pour chanter et danser en même temps sur le titre phare. Sans surprise, la candidate a fait son apparition dans une tenue très sexy. Elle portait des cuissardes rouges ainsi qu'une tenue noire moulante en satin.

Yanis Marshall se lâche en direct

Si elle craignait cette performance, Léa s'est débrouillée comme une reine tant en chant qu'en danse. Elle s'est déhanchée comme si elle avait fait cela toute sa vie et pas de fausses notes. "Je pense que j'étais Beyoncé ce soir", a-t-elle lancé à la fin de son show. "C'était incroyable. Tu l'as fait 10 millions de fois de mieux qu'en répétition. Ces cheveux magnifiques, cette prestance... C'était génial, je suis tellement fier", a quant à lui déclaré Yanis Marshall après avoir ouvert son long manteau rose qui cachait un juste-au-corps sur lequel était dessiné le corps d'un homme.

Sur Twitter, les internautes étaient également séduits. "L'attitude de Léa j'adooore !!! Elle était trop dans sa fantasy ça se voit elle a kiffé mdr", "Léa queen je veux rien savoir", ""Léa a tellement plus confiance en elle qu'au début de l'émission, c'est beau à voir", "Léa je l'aime trop elle est nature peinture je la kiffe une vraie star", a-t-on notamment pu lire.