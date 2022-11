Star Academy : L'hommage à Grégory Lemarchal bouleverse, sa soeur Leslie et sa mère très émues en direct

Les téléspectateurs de TF1 n'était pas au bout de leurs émotions. Laurence et Pierre, les parents de Grégory Lemarchal, ainsi que sa soeur Leslie ont ensuite fait leur entrée sur le plateau avec le présentateur Nikos Aliagas. "On était au château dimanche. J'avoue que c'était beaucoup d'émotions", a avoué le père de famille sans manque de remercier le public et les artistes de ne pas avoir oublié son fils. "C'est bouleversant. C'est un peu étrange, c''est un pied en 2004 et un pied en 2022. Mais j'avais besoin d'être avec vous ce soir et près de lui parce que je sais qu'il est là ce soir. Et c'est toujours émouvant parce que de voir depuis quinze ans, Greg continue d'inspirer et d'être une force pour toutes les personnes atteintes de la mucoviscidose, c'est ce que je voulais ressentir encore ce soir et tout cet amour de vous tous", a poursuivi Leslie.

Un peu plus tard, Enola a interprété A corps perdu. Un moment suspendu qui a notamment ému les parents de Grégory Lemarchal. "Elle ne le sait peut-être pas, mais c'est ma chanson préférée de Gregory. C'était aussi la sienne. Merci Enola. (...) Ce n'était pas facile pour nous, mais on est tellement fiers", a lancé Laurence au bord des larmes.