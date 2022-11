Star Academy : Les nominés de la semaine révélés, des fiascos et une favorite en danger !

C'est LE moment de leur semaine qu'ils redoutent le plus : comme tous les mercredis, les Académiciens ont appris les nominés de la semaine, grâce à la venue de Michaël Goldman, leur directeur. Et les résultats n'ont pas beaucoup surpris les élèves, puisque plusieurs d'entre eux avaient déjà conscience d'avoir loupé les évaluations, qui s'étaient déroulées la veille.

Des évaluations basées sur l'improvisation : une heure avant leur passage, la promotion 2022 s'était vu attribuer des chansons et avait eu très peu de temps pour les réviser. Même chose pour le théâtre et la danse, qu'ils avaient dû piocher avant de passer. Et si certains s'en sont bien sortis, les quatre nominés de la semaine sont Julien, Stan, Tiana et Anisha et risqueront de partir samedi, dans un prime dédié à Grégory Lemarchal, pendant lequel deux élèves seront éliminés.

Un moment de stress ultime

Il faut dire que tous les quatre avaient vécu une mauvaise expérience, notamment la jeune Tiana, totalement perdue sur la chanson Je viens du sud, un titre qu'elle ne connaissait absolument pas avant de le tirer au sort, une heure plus tôt. Et la cadette de l'émission, extrêmement stressée depuis plusieurs heures, a eu du mal à suivre les paroles et a totalement perdu ses moyens devant le corps professoral. Effondrée en rentrant au château, elle a complètement fondu en larmes, expliquant qu'elle voulait tout simplement rentrer chez elle. Consolée par ses amies Enola et Léa, celle qui avait impressionné au dernier prime a finalement repris le dessus, simplement déçue de ne pas interpréter une chanson importante pour elle sur le prime.

Une évaluation également totalement manquée par Julien, la forte tête de l'aventure, souvent touchant mais également très clivant sur les réseaux sociaux. Et cette fois encore, le petit frère de Mathieu Canaby n'a pu s'empêcher de se faire remarquer : malade, fiévreux, il a tenté de chanter mais s'est arrêté en plein milieu de sa chanson. Et au lieu de reprendre l'air de Lucie, de Pascal Obispo, que les profs l'encourageaient à continuer, il est parti, très en colère, occasionnant de nombreuses critiques d'internautes. Ses profs, également déçus, ont d'ailleurs parlé de "sabotage".

D'autres camarades étaient également sortis déçus de leurs prestations : Enola, notamment, qui avait interprété Comme d'habitude, de Claude François, dans laquelle elle avait fait quelques fausses notes. Si la jeune femme a finalement réussi à s'en sortir, Anisha, en larmes après sa reprise d'Au Soleil, la chanson culte de Jenifer, avait quant à elle expliqué ne pas connaître la chanson... et cela s'est vu : pour la première fois, l'une des favorites a perdu ses moyens et n'a pas plu aux professeurs. Elle sera donc sur le banc des nominés, tout comme Stan, qui n'a pas vraiment convaincu sur sa chanson d'Amir, Longtemps.

En revanche, Louis et Chris et Léa ont tiré leur épingle du jeu cette semaine et devraient décrocher des duos avec Kendji Girac ou encore M. Pokora.