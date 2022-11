Tiana (Star Academy) face à un drame avant l'émission : effondrée, elle fait de terribles confidences

Une nouvelle semaine a débuté pour les candidats de la Star Academy toujours en compétition. Et comme on a pu le voir lors de la quotidienne de ce mardi 8 novembre 2022, sur TF1, les élèves ont découvert quels artistes seraient invités lors du prochain prime, le 12 novembre. Et l'annonce de l'un des invités a particulièrement bouleversé Tiana.

Les répétitrices Lucie Bernardoni et Marlène Schaff ont une fois de plus fait le déplacement au château de Dammarie-les-Lys pour annoncer aux élèves le nom des artistes avec lesquels ils étaient susceptibles de chanter. Chris, Stanislas, Louis, Enola, Léa, Anisha, Julien et Tiana ont donc découvert que Zazie, Patrick Fiori, Tayc, M. Pokora, Amel Bent, Feu! Chatterton et Dadju seraient présents. Tout comme Kendji Girac qui viendra chanter un medley de ses plus grands titres avec un ou plusieurs élèves. Parmi les pressentis pour être à ses côtés se trouve Tiana. Et la jeune femme n'a pas caché sa joie.

Mais après le sourire, sont venus les pleurs. Alors qu'elle s'apprêtait à répéter avec Lucie Bernardoni, la brunette de 18 ans a fondu en larmes. Elle a vite été rejoint par Chris, Léa et la répétitrice. "Mon cousin Tiago a eu un grave accident avant d'arriver et il est à l'hôpital. Ma tante m'avait dit que ce serait un rêve si je chantais Tiago avec Kendji. Du coup ça m'a fait un truc bizarre", a-t-elle expliqué. Elle a heureusement pu compter sur l'épouse de Patrice Maktav pour la réconforter. Elle lui a fait savoir que tout le monde allait avoir une pensée pour son cousin et lui "envoyer plein de force", ainsi qu'à ses proches. Tout en lui faisant un câlin, elle lui a ensuite assuré que ça irait.

Tiana a donc vite pu se remettre de ses émotions afin de prendre sa tonalité sur le titre Tiago, qu'elle espère donc interpréter samedi prochain. Mais pour cela, il ne faudra pas qu'elle fasse partie des nominés comme cela a été le cas la semaine dernière.