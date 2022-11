Star Academy : Anisha en cuissardes, Tiana en crop top et Léa ultra à l'aise... folle soirée en dehors du château

Samedi soir a eu lieu un nouveau prime de la Star Academy sur TF1. La compétition s'est resserrée d'un cran avec les éliminations de deux nouveaux élèves. Ce sont Carla et Paola qui ont quitté l'aventure, après les départs successifs d'Amisse, Cenzo et Ahcène. Ils ne sont désormais plus que huit encore en lice pour espérer aller jusqu'au bout, à savoir Chris, Stan, Léa, Tiana, Enola, Louis, Julien et Anisha. Et alors qu'ils sont à mi-parcours du programme, le directeur Michaël Goldman est venu leur faire une belle surprise dans la soirée de dimanche.

En effet, il leur a annoncé qu'ils auraient tous l'occasion de sortir du château le lundi 7 novembre. Les élèves étaient invités à l'avant-première de Black Panther : Wakanda Forever, laquelle s'est tenue au Grand Rex à Paris. Pour l'occasion, tous se sont mis sur leur 31. Et pour cause, il s'agissait de leur tout premier red carpet.

Le jour J, les grands complices Chris et Stan ont opté pour l'élégance d'un costume deux pièces avec col roulé en dessous, noir pour le premier et bleu pour le deuxième. Anisha est apparue tout sourire devant les photographes en jupe et cuissardes, non loin de Louis qui portait un pantalon taille haute rose et une chemise assortie. Sa copine Enola a opté pour un haut à plusieurs tons. Julien a de son côté joué la simplicité en dégainant un jean et un pull blanc. Et enfin, les inséparables Tiana et Léa se sont accordées pour un look urbain. Léa était assurément la plus à l'aise devant les flashs des photographes, multipliant les poses telle une superstar. Sur place, ils ont par ailleurs retrouvé Karima Charni, qui les raccompagne au château chaque samedi soir, et aussi Aurélie Konaté qui a participé à la saison 2 de la Star Academy en 2002. (Voir notre diaporama).