Michael Goldman "leader né" : le signe astrologique du directeur de Star Academy en dit long...

Ce samedi 5 novembre, c'est un nouveau prime de la dixième saison de la Star Academy que propose TF1. Alors que Paola et Carla ainsi que Léa et Tiana se retrouvent en danger, les prestations des différents élèves seront scrutées de près par le corps professoral ainsi que le directeur, Michael Goldman. Cette année, pour le grand retour du programme, c'est en effet le fils de Jean-Jacques Goldman qui gère le château. Mais qui est-il vraiment ? Très mystérieux, Purepeople.com a décidé de se fier aux astres pour en apprendre plus sur quelques traits de caractère que le signe du Lion pourrait bien lui conférer.

Né un 24 juillet, Michael Goldman est Lion, de signe astrologique. Un soleil en Lion qui lui donne un point commun avec Ben Affleck, ou encore Clovis Cornillac et Roger Federer. L'homme Lion est un rêveur idéaliste. Il a une bonne opinion de lui-même, ce qui peut parfois agacer. En parfait Lion qu'il est, Michael Goldman assume ses idées et lorsqu'il a dit ce qu'il pensait de Julien, lors du dernier prime, ses critiques ont été mal prises par le public qui l'a hué. Mais le natif du Lion ne cherche en réalité qu'à bien faire, car il est très exigeant envers lui-même. Positif, il fait fi de ses états d'âme assez rapidement, et sait aller de l'avant.

Le natif du Lion, un leader né

En revanche, il n'est pas bon psychologue. En effet, celui qui hérite du Lion en signe solaire est souvent à côté de la plaque quand il s'agit de comprendre l'autre. Il a également beaucoup de difficultés à se remettre en question, et à voir le monde au travers d'autres yeux que les siens. Signe de feu, il est très solaire et paraît souvent détaché. Deux critères qui semblent matcher avec la personnalité que renvoie Michael Goldman. "Leader né", c'est ainsi qu'il est souvent décrit. Et dans la Star Academy, le fils de Jean-Jacques Goldman s'est naturellement saisi de la place de directeur. Il est décrit comme ambitieux, charismatique et déterminé, et dans sa vie professionnelle, Michael Goldman a prouvé à plusieurs reprises posséder ces qualités.