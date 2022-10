Michael Goldman (Star Academy) : Sa soeur aînée Caroline en dit plus sur leur vie de célèbres fille et fils de

Voilà maintenant une semaine que le grand public a pu découvrir le visage du nouveau directeur de la Star Academy en la personne de Michael Goldman, fils de l'inégalable Jean-Jacques Goldman que l'on ne présente plus. Le directeur de la Star Ac' était évidemment présent lors du second prime qui s'est tenu ce samedi 22 octobre et qui a vu l'élimination d'Amisse face à Ahcène et Julien sauvé quant à lui par le public.

En plus de la ressemblance et des mimiques, Michael Goldman a aussi hérité de la célébrité de son père. Sa soeur aînée Caroline a accordé une interview chez nos confrères de Télé Loisirs ce samedi 22 octobre. "Cette dimension n'a jamais eu la moindre place dans nos valeurs familiales", a-t-elle expliqué avant de poursuivre : "Elle n'avait aucune importance pour nos parents, grands-parents, oncles et tantes et n'a donc jamais réellement eu d'impact (positif ou négatif) sur nous, enfants."

Une vie désormais bien loin des paillettes pour le père de Michael Goldman

Second enfant de la fratrie Goldman, Michael a grandi à Montrouge en région parisienne avec Caroline et son autre soeur Nina. Tous sont les enfants de Catherine Morlet, première femme de Jean-Jacques Goldman. Dans un portrait de Libération qui le qualifiait comme "un JJG rajeuni" en 2008, Michael Goldman confiait faire croire à ses camarades d'école que son père "était plombier". Alors que tout le monde sait que Jean-Jacques Goldman a été à l'origine de quelques grands tubes de Céline Dion, Patricia Kaas, Johnny Hallyday ou encore Florent Pagny pour ne citer que ces artistes.

Si aujourd'hui Michael Goldman profite des projecteurs de la Star Academy, son père Jean-Jacques préfère s'en tenir à rester dans l'ombre. On sait toutefois que c'est à Marseille aux côtés de son épouse Nathalie qu'il y passe ses journées. "C'est un Marseillais d'adoption. C'est quelqu'un qui a trouvé une vie paisible dans le sud quand il est parti en 2001", explique Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture de Paris Match dans le documentaire Dans le coeur des Français diffusé sur C8 en 2021.