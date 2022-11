Star Academy : Des "fuites" chamboulent la vie au château, la production prend une décision radicale

Depuis le lancement de la nouvelle saison de la Star Academy, les élèves en compétition sont totalement coupés du monde extérieur. Dans leur château de Dammarie-les-Lys, ils n'ont droit qu'à une minute chaque jour pour appeler leurs proches, et pas une de plus ! Le temps peut donc se faire long, surtout avec la pression qui monte chaque semaine. C'est pourquoi la production a eu la bonne idée de leur organiser des visites tous les dimanches de la part d'anciens candidats.

La première a eu lieu le 23 octobre dernier et a été inaugurée par Mario Barravecchia, Jean-Pascal Lacoste, Patrice Maktav et Carine Haddadou, tous issus de la première saison en 2001. Et malheureusement, ce sera la dernière ! En effet, leur venue a créé des problèmes puisqu'ils auraient partagé beaucoup trop d'informations avec leurs successeurs. Ni une ni deux, la production a pris la décision d'annuler toutes les prochaines visites, auxquelles devaient notamment faire partie Francesca Antoniotti et Sofiane Tadjine (saison 4 de la Star Academy en 2004).

On était libres de faire ce qu'on voulait

Dans TPMP People, Francesca Antoniotti a révélé avoir été prévenue à la dernière minute et a fait part de sa déception. "J'ai reçu un petit coup de fil ce matin, très, très sympa de la Star Academy. (...) Et on me dit non 'alors en fait désolée Francesca mais tu ne pourras pas venir. On annule tous les dimanches avec les star académiciens parce que les élèves sont fatigués'. (..) On ne peut pas (tout) te dire et en plus il y a eu des fuites", avait-elle rapporté.

Ces fameuses "fuites", Jean-Pascal Lacoste et Mario Barravecchia ont pu les confirmer lors de leur passage sur la chaîne Twitch de David Barbet, quoi qu'un peu étonnés. "Parce qu'apparemment, je l'ai de source à peu près fiable, on aurait donné trop d'infos sur l'extérieur. Perso, je ne me souviens pas de ça", a expliqué le fiancé de Delphine Tellier. Il se souvient en revanche n'avoir dit "que des conneries", ce qui leur a valu de se "faire biper". Mario a de son côté une petite idée de ce qui aurait pu provoquer la colère de la production. "C'est de ma faute, c'est moi qui ai dit à Carla et à d'autres personnes, qu'ils étaient numéro 1 du streaming avec leur single", a-t-il reconnu, avouant également leur avoir révélé qu'ils faisaient souvent l'objet de sujets dans Touche pas à mon poste. "D'ailleurs quand j'ai dit TPMP, ça a bipé. En même temps, la prod ne nous a pas briefés : 'quand vous entrez au château, vous ne dites pas ça, pas ça'. On était libres de faire ce qu'on voulait", a-t-il souligné. Néanmoins, il l'assure : aucun téléphone portable n'a été transmis aux élèves.