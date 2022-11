Julien (Star Academy) abandonne en pleine évaluations, même ses fans le lâchent

The Show Must Go On est une devise que les artistes connaissent bien. Mais tous ne l'appliquent pas. L'un des candidats de la Star Academy par exemple a préféré ne pas poursuivre sa prestation de chant en pleine évaluation, de quoi décevoir son public.

Ils sont encore huit élèves à être en compétition. Et comme chaque mardi, tous ont passé leurs évaluations dans l'espoir de ne pas être nominés. Mais pour cette semaine, le directeur Michaël Goldman a placé la barre encore plus haut. Il a annoncé à Tiana, Anisha, Enola, Léa, Stanislas, Chris, Louis et Julien qu'ils ne connaitraient leur titre à interpréter qu'une heure avant de passer devant les professeurs. Ils devaient ensuite faire une impro de danse ou de théâtre. Une situation qui a fortement angoissé les participants.

Julien abandonne

Comme si cela ne suffisait pas, Julien est tombé malade comme l'ont découvert les abonnés de MYTF1 Max grâce au live. De quoi inquiéter ses admirateurs. Le frère de Mathieu Canaby (ancien candidat de Rising Star, sur M6) a tout de même révisé le tube Lucie, de Pascal Obispo, après avoir appris qu'il devait l'interpréter. Mais quand l'heure de l'évaluation est venue, c'était la catastrophe. Il a débuté la chanson difficilement et a finalement décidé de ne pas poursuivre son show. "Je suis désolé, j'ai vraiment tout zappé, ça ne sert à rien. C'est impossible pour moi, donc je ne peux pas", a-t-il lâché. Le professeur de danse Yanis Marshall lui a donc dit qu'il fallait travailler. Ce à quoi Julien a répondu : "J'ai bossé, mais je suis le dernier à passer (...) Je ne fais que dormir depuis tout à l'heure (...) Je suis dégoûté." Malgré les encouragements du corps professoral, il a préféré ne pas poursuivre le chant et enchaîner avec son improvisation théâtrale.

Sur Twitter, les internautes qui ont vu la séquence n'ont pas tardé à faire part de leur déception et parfois même, de leur colère. "Là je le dis je suis déçu de Julien, non il ne mérite pas d'être sauvé cette fois ci. 0 effort, 0 vote", "Julien je t'aime mais là t'as chié dans la colle, auto sabotage à mort", "Julien n'a pas foiré son éval car il était malade, il a foiré son éval car il a abandonné. Il n'a même pas essayé de chanter devant le jury... Il est temps qu'il parte. S'il reste ce ne serait pas juste pour les autres", "j'suis désolé c'est mon chouchou mais Julien a l'attitude d'un mec qui n'a pas envie qu'on le sauve", "avec tout l'amour que j'éprouve pour julien si il se retrouve nominé face à Enola ou Anisha samedi je ne pense pas qu'il mérite d'être sauvé... ces meufs sont des bosseuses alors que soyons honnête julien en fait assez peu mais rien n'empêche son talent ! #StarAcademy", "Même en appréciant Julien de base, je ne compte pas le soutenir ce weekend. Ses fans l'ont sauvé pour lui donner une nouvelle chance et il ne donne même pas un peu de lui pour cette émission... Vraiment déçue de lui", a-t-on notamment pu lire.