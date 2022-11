Julien (Star Academy) "pathétique" et "arrogant" : sa décision qui fait encore réagir

Julien est décidément au coeur de toutes les discussions en ce moment. Après sa prestation avec son frère Mathieu qui a été largement commentée, le candidat de la Star Academy s'est attiré les foudres de certains internautes lors d'un cours de danse.

Si les téléspectateurs de TF1 doivent attendre 17h30 pour découvrir quelques images du château grâce à la quotidienne, d'autres peuvent suivre l'aventure des élèves en live grâce à MYTF1 Max. Ainsi, ce lundi 7 novembre 2022, ils ont pu découvrir que pour son nouveau cours de danse, Yanis Marshall a lancé un défi aux candidats : danser en talons aiguilles. Si Chris, Louis ou encore Stanislas n'ont pas bronché, Julien lui n'a pas souhaité enfiler les chaussures en question. Il a expliqué qu'il était hors de question de les mettre et de danser avec, même pour "100 000 euros" car il a "une dignité à garder". Une séquence qui a choqué certains internautes qui n'ont pas tardé à exprimer leur mécontentement sur Twitter.

"Les gens font semblant de ne pas comprendre. Personne ne reproche à Julien de ne pas avoir mis les talons mais de parler de perte de dignité. C'était maladroit, on peut le souligner. Ça ne veut pas dire que Julien n'est pas une belle personne. Stop au fanatisme !", "J'ai jamais vu un candidat aussi clivant que Julien. Y a aucune demi mesure. Et sur la polémique d'aujourd'hui : Non Julien on ne perd pas sa dignité quand on met des talons alors qu'on est un homme", "Non julien pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait... mets les talons bichette arrête ton cinéma", "Une dignité à garder" Julien il croit que si il met des chaussures à talons il devient une femme ??? Pathétique...", "Votre chouchou Julien j'ai juré c'est le pire. Le mec croit qu'il est indigne si il met des talons... Il me colle la gerbe. Fainéant, arrogant, masculinité toxique", a-t-on notamment pu lire.