Star Academy : Zazie "fait un peu n'importe quoi", Louis en difficulté, souci de son... Leur duo vire au cauchemar

Le nouveau prime de la Star Academy diffusé ce samedi soir prouve encore une fois que les huit élèves toujours en lice savent faire le show ! Quatre d'entre eux se sont malheureusement retrouvés nominés au cours de la semaine après des évaluations jugées décevantes par leurs professeurs. Il s'agit de Tiana, Anisha, Stan et Julien. Et, comme précédemment, ils seront deux à quitter l'aventure en fin de soirée. L'un de leur camarade sera quant à lui sauvé par le public tandis que l'autre sera repêché par les autres académiciens épargnés.

Pendant la soirée, les élèves auront l'occasion de démontrer leur talent sur scène. Certains ont même la chance d'interpréter une chanson avec des artistes confirmés. Kendji Girac a offert un medley de ses plus grands titres. La chanteuse Zazie était de la partie pour interpréter Je suis un homme. M. Pokora, Tayc, le groupe de pop-rock Feu! Chatterton, Dadju, Patrick Fiori et Amel Bent ont également fait le déplacement.

Louis a ouvert le bal en reprenant Je suis un homme avec Zazie. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu lors de ce duo. Pour commencer, des petits soucis de sons et de justesse se sont invités en direct. Un détail qui n'a pas échappé aux oreilles des téléspectateurs, sur Twitter.

"J'ai aimée le début du duo Louis Zazie mais a la fin ça partait en cacahuète", "Prestation décevante de Louis sur le tube de Zazie. C'était un peu faux et les problèmes de micros n'ont pas aidés... Par contre très beau tableau de @yanismarshall", "Zazie chantait trop mal dans #StarAcademy et Louis aussi y'a un problème de micro", "Je me fais chier la désolé. J'ai pas du tout aimé la presta de Louis et Zazie. J'avais l'impression qu'ils chantaient tout les 2 faux. Surtout quand ils montaient dans les aiguës. #StarAcademy", a-t-on notamment pu lire.