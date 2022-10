Yanis Marshall (Star Academy) : Son ex-compagnon l'a sauvé d'un "petit cauchemar" bien malgré lui

Pour le retour de la Star Academy cette année après de longues années d'absence sur les antennes, la production n'a pas fait les choses à moitié. Si le château des élèves est toujours le même, tout le reste a changé, à commencer par les professeurs. En effet, le programme fait peau neuve avec Pierre de Brauer, prof de théâtre, Adeline Toniutti, prof de chant, Laure Balon enseigne l'expression scénique et Yanis Marshall, la danse.

Ce dernier a d'ailleurs déjà beaucoup fait parler de lui en seulement quelques semaines. Et pour cause, son énergie et son exigence ne passent pas inaperçues, ni son goût prononcé pour les chorégraphies en talons. Le professionnel de 33 ans s'est démarqué dans le métier de la même manière, lui qui danse depuis toujours. C'est à 15 ans qu'il a d'ailleurs décroché son premier boulot, grâce à Kamel Ouali qui l'a recruté pour Le Roi Soleil. Yanis Marshall a également intégré la troupe des Dix Commandements juste après. Et puis, c'est la traversée du désert. "Trop jeune, trop mince, trop féminin", lui a-t-on reproché comme il s'en souvient pour Le Parisien. Alors, le danseur est forcé de trouver du travail ailleurs, sans aucune qualification. "Je faisais des faux CV : un jour vendeur chez Zara, un autre serveur dans une pizzeria ou dans un bar... C'était un petit cauchemar. Mais j'avais un tel bagout et une belle gueule, donc j'étais pris partout, même si je restais une seule journée tant j'étais mauvais."

Cette grande star qui l'a invité à dîner

Finalement, Yanis Marshall part tenter sa chance à New York où il a suivi son ex-compagnon. Et sur place, il a fait des rencontres inoubliables, dont celles avec Sheryl Murakami et Brian Friedman, respectivement chorégraphes de Beyoncé et Britney Spears. Inspirés par leur carrière, il se met à donner des cours de danse et partage les vidéos de ses répétitions sur YouTube. L'une d'entre elle fait un carton et cumule des millions de vues. Les plus grandes stars vont même jusqu'à la repartager : Beyoncé, Janet Jackson, Céline Dion ou encore Ellen Pompeo. La star de Grey's Anatomy cherche ensuite à le rencontrer. "Elle m'a invité à dîner et proposé de lancer ma propre télé-réalité", a-t-il confié. Malheureusement, ce projet ne sera pas mené à terme. Yanis Marshall obtient toutefois une participation à la version américaine de Drag Race.

De retour en France, il est repéré par TF1 qui lui propose de rejoindre le jury de Danse avec les stars, puis la Star Academy. "J'en suis très heureux aujourd'hui. Je ne crois en rien sauf en Madonna, mais le timing a bien fait les choses", se réjouit-il.