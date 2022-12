Léa (Star Academy) ose un sublime décolleté, Enola un dos nu extravagant... folle soirée avec Patrick Bruel

Chaque année, le mois de décembre est marqué par de nombreux galas, soirées de charité, appels aux dons et émissions caritatives. Comme l'année dernière, le Fonds Social Juif Unifié a organisé un grand concert dans le cadre de l'Appel national pour la Tsedaka (l'aumône en hébreu). De nombreuses personnalités ont répondu présentes, à l'image de Patrick Bruel, désigné parrain de cette édition 2022.

Après plusieurs prestations en solo, le célèbre chanteur a pris le micro pour chanter en duo avec d'autres stars, notamment Ycare et Enrico Macias, son ami de longue date. Mais ce n'est pas tout puisque les journalistes Laurent Weil et Sandrine Sebbane sont également montés sur scène le temps d'une chanson. Partagé avec plus de 3500 spectateurs, le concert a eu lieu le lundi 5 décembre 2022 sur la scène très prisée du Palais des Congrès, à Paris.