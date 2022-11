Léa (Star Academy) exaspère une prof après sa demande qui aurait pu bouleverser le prime

Elle est sans conteste l'une des candidates de la Star Academy qui fait le plus parler. Qu'on l'aime ou pas, Léa est une personnalité incontournable. Et l'une de ses dernières actions n'a une fois de plus pas fait l'unanimité dans le château de Dammarie-les-Lys.

Léa a frappé fort dès le premier prime de la Star Academy. Lors du tournage de son portrait, elle a mis en avant son côté diva et n'a pas caché qu'elle aimerait être la Beyoncé française. Une personnalité qui a fait débat. Mais elle a mis tout le monde d'accord dès les premières notes de sa reprise de Listen. Sa puissance vocale a impressionné, de quoi lui donner encore plus des ailes. Si elle est appréciée par ses camarades de promotion sur Twitter, les avis divergent.

Certains lui ont reproché de harceler Anisha, qu'elle ne semble pas porter dans son coeur. D'autres ont assuré qu'elle avait manqué de respect à une artiste de renom. Et voilà que maintenant, c'est l'une des professeurs qui a été quelque peu consternée par son comportement. Rappelons que lors du prochain prime, à l'issue duquel les quatre finalistes seront officiellement connus, la production a une fois de plus convié des chanteurs ou chanteuses de marque. Sont attendus Vianney, Patrick Bruel, Claudio Capéo, Marc Lavoine et Clara Luciani. Sofia Essaïdi, candidate emblématique de la saison 3, sera également présente. Et la présence de l'un des invités a fait perdre la tête à Léa.

Une bataille perdue pour Léa

Les élèves ont appris que c'est Louis (le premier finaliste de cette saison) qui aurait le privilège de chanter en duo avec Patrick Bruel. Une annonce qui a déprimé Léa, aussi pressentie pour donner de la voix avec lui. Pas du genre à baisser les bras, l'opticienne de 24 ans de demandé aux répétitrices Lucie Bernardoni et Marlène Schaff si elle pouvait faire quelques choeurs lors de la performance de son camarade avec l'homme de 63 ans. Un souhait auquel la finaliste de la saison 4 de la Star Ac' a vite coupé court. La raison ? Chaque candidat doit avoir le même temps sur scène afin que cela n'ait pas un impact sur les votes.

Loin de se laisser démonter, Léa a alors suggéré de céder quelques-uns de ses couplets à Enola et Tiana, avec lesquelles elle va faire un trio. Pas de quoi convaincre Lucie Bernardoni, qui était un peu exaspérée par l'insistance de la jeune femme.